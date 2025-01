14-Jähriger bewusstlos geschlagen und beraubt

Am Mittwoch, 22.01.2025, gegen 19:10 Uhr befand sich ein 14-Jähriger mit Wohnsitz in München in einer Grünanlage an der Lothringer Straße auf einer Parkbank.

Vor Ort wurde er unvermittelt von hinten niedergeschlagen. Am Boden liegend wurde weiterhin auf ihn eingeschlagen, bis er bewusstlos wurde. Als er wieder zu sich kam, stellte er fest, dass sein Bargeld in Höhe eines zweistelligen Betrags sowie Tabak entwendet wurden.

Daraufhin ging er nach Hause und informierte seine Eltern über den Vorfall, die wiederum die Polizei über den Notruf 110 informierten. In der Folge fahndeten mehrere Streifen nach den Tätern. Dabei ergab sich allerdings kein konkreter Verdacht.

Der 14-Jährige wurde bei dem Vorfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Vier bis fünf männliche Jugendliche, zwischen 16 und 17 Jahre alt, dunkel gekleidet, teilweise mit Jogginghosen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lothringer/Pariser und Rosenheimer Straße (Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.