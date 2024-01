16. Angermaier Eisstock-WM in Tracht – heiße Duelle auf dem Eis

Zum 16. Mal lud Angermaier Trachten zu seiner kultigen Eisstock-WM in Tracht. Sechs prominent besetzte Mannschaften maßen sich am Mittwochabend in Präzision und Geschick auf dem Eis, stilecht in Tracht gewandt.

Das Maß aller Dinge war an diesem Abend das Team um Model Franziska Knuppe, Wiesn-Playmate 2023 Laura Langas, Schauspieler Philip Birnstiel und Günter Malescha.

Silbermedaille sicherten sich Playmate & Influencerin Julia Römmelt, Eileen Popielaty, Influencerin Mia-Sophie Neuland und Partyspielagent Florian Gauder.

Dass in Bayern auch der dritte Platz überschwänglich gefeiert wird, bewies das Team um Schauspielerin Deborah Müller, Nina Munz, Schauspieler Michel Guillaume und Dr. Axel Munz.

Nach den eiskalten taktischen Manövern an der Daube und der abschließenden Siegerehrung luden Angermaier-Chef Dr. Axel Munz & Chris Lehner zum gemütlichen Beisammensein in die Almhütte des Parkcafés ein.

Hier feierten u.a Giulia Siegel & Ludwig Heer, Wiesn-Stadträtin Anja Berger, Kabarettistin Claudia Pichler, Kabarettist Jürgen Kirner, EHC-Stadionsprecher Stefan Schneider, sowie das aktuelle Prinzenpaar der Narrhalla Katharina I. und Frederik I. die Partie auf dem Eis.