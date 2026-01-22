19. Faschingszug der Damischen Ritter am 08.02.2026

München feiert grenzenlos: Der 19. Faschingszug der Damischen Ritter

Wenn München am Sonntag, 8. Februar 2026, in ein Meer aus Farben, Musik und guter Laune eintaucht, dann ist es wieder so weit: Die Damischen Ritter laden zum 19. großen Faschingszug durch die Münchner Innenstadt. Unter dem Motto „Der Zug hat keine Grenzen“ wird die Stadt zur Bühne für gelebte Vielfalt, Humor und ausgelassene Lebensfreude.

Was einst als närrische Idee begann, ist längst zu einem der buntesten Highlights der Münchner Faschingszeit geworden. Fantasievolle Wagen, mitreißende Tanzgruppen, schräge Kostüme und Musikkapellen aus nah und fern ziehen durch die Straßen – und reißen garantiert alle mit. Grenzen zwischen Publikum und Aktiven? Fehlanzeige! Mitfeiern ist ausdrücklich erwünscht.

Der Höhepunkt des närrischen Treibens wartet am Marienplatz: Gemeinsam mit den Freunden der Narrhalla verwandelt sich das Herz der Stadt in eine große Open-Air-Faschingsparty. Lachen, Schunkeln und ausgelassene Stimmung sind hier Programm – eine „narrische Gaudi“, wie sie nur München kann.

Die Route des Faschingszugs:

Start: Frauenstraße (Höhe Viktualienmarkt) 13:13 Uhr

Verlauf: Hinter der Schrannenhalle, weiter Richtung Altheimer Eck und durch die Fußgängerzone

Ziel: Marienplatz – mit großer Abschlussfeier

Ob Jung oder Alt, Münchner oder Gast von außerhalb: Dieser Faschingszug kennt keine Grenzen – nur gute Laune.

Ein Pflichttermin für alle, die den Münchner Fasching in seiner buntesten und fröhlichsten Form erleben wollen. 🎭🥳