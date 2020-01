2. Meet the Makers Motorcycle & Fashion Show vom 20. bis 22. März 2020

Mit der „Meet the Makers Motorcycle & Fashion Show“ hat der Onlineshop Bad and Bold ein neues Event-Konzept für alle Motorrad-Lifestyle-Liebhaber entwickelt, das bereits Anfang 2019 die Szene aus ganz Europa begeistert hat. Vom 20. bis 22. März 2020 stellen über 50 ausgewählte Maker auf rund 2.000 qm in der Motorworld München die hochwertigsten Produkte für den Motorrad-Alltag zum Verkauf aus. Neu ist auch die Partnerschaft mit der INTERMOT CUSTOMIZED, die einige der Maker auch im Oktober in Köln unter dem Dach „Meet the Makers Concept Store“ präsentieren wird.

Nach einer erfolgreichen Premiere im Februar 2019 in der angesagten und sehr passenden Location „Kohlebunker“ der Motorworld München hat der Veranstalter Bad and Bold auch das nebenan liegende Kesselhaus angemietet. So wird Platz für mehr kreative Macher aus den Bereichen Motorrad-Bekleidung, Helme, Schuhe, Schmuck und natürlich Customizing geschaffen aber dennoch die viel zitierte Wohnzimmer-Atmosphäre beibehalten. Das Erfolgskonzept der Verkaufsmesse ist die Mischung der Aussteller und genau dieses gemütliche Setting, das viele Gelegenheiten bietet, sich persönlich mit den Designern, Produzenten, Customizern und Künstlern auszutauschen, ganz nach dem Motto „Meet the Makers“.

Barbara von Bad and Bold zur Show: “Ich freue mich riesig über den Zuspruch unserer Lieferanten aus England, Frankreich, Griechenland, Italien und Spanien und vieler Freunde aus der deutschen Szene auch beim zweiten Mal unserer Einladung zu folgen und gemeinsam ein außergewöhnliches Meet & Greet zum Saisonstart zu schaffen.“

Die Teilnahme bestätigt haben bereits die Customizer Berham Customs, Blackbean Motorcycles, Loose Screw, MIB Customs, Moto Essence, Nagel Motors, Reier Motors und VTR Customs, aus dem Bekleidungsbereich Ashley Watson, Blaumann Jeanshosen, Fuel Motorcycles, Holy Freedom, Lederwerk Frankfurt, Shangri-La Heritage, Speed Cowboy, Thedi Leathers, The Rokker Company und Schmuckexperte Steel2Silver sowie die führenden Helmhersteller 70s, DMD, Nolan und Shoei. Neben einem ergänzenden Sortiment von Bad and Bold selbst, wird auch wieder der Hamburger Store 24helmets.de vertreten sein. Für den dazu passenden Look am Kopf sorgen dann Sven Blood Barbershop und Beyer’s Oil.

Neu sind die Motorradmarken Fantic Caballero, präsentiert von dem Händler Inntalauto, Triumph Motorrad und der schwedische Elektro-Motorrad-Anbieter CAKE, der auch Probefahrten anbieten wird. Für eine passende Ergänzung gegen den Durst bei so viel Gesprächsstoff sorgen Herr Bohne aus Garmisch, Bulleit Bourbon und Helleluja Bier.

Optimiert wurden neben der deutlich größeren Fläche auch die Öffnungszeiten: Am Freitag werden die Pforten erst um 12 Uhr mittags geöffnet, die Verkaufsstände schließen um 20 Uhr und im Anschluss wird bei guter Partystimmung bis 1 Uhr morgens rund um die Bulleit und Helleluja Bar im Kesselhaus das Wiedersehen gefeiert. Am Samstag heißt es von 10 Uhr bis 20 Uhr wieder „Meet the Makers“ und am Sonntag von 10 Uhr bis 16 Uhr, damit die aus ganz Europa angereisten Aussteller ihre Heimfahrt frühzeitig antreten können. Eintrittskarten gibt es bereits jetzt als Early Bird Angebot für 6 Euro pro Tag oder 10 Euro für alle Tage, an der Tageskasse werden die Tickets 10 Euro bzw. 18 Euro kosten.

Der Zeitpunkt Ende März könnte für Motorradfans nicht besser sein, jeder freut sich auf die bevorstehenden wärmeren Tage, bereitet sich intensiv vor und ist heiß auf viele Benzingespräche. Da kommt die Vielzahl an Inspiration qualitativ hochwertiger Produkte, größtenteils präsentiert von den Machern persönlich, genau richtig. Und das in einem absolut Messe-untypischen Umfeld, ohne Gedränge, Werbestreuartikel und Schleuderpreise. Wer Qualität, Design und professionelle Handwerkskunst schätzt, egal ob Brat Style, Bobber, Cafe Racer, Chopper, Scrambler, Flat Tracker, Tourer oder Stromer-Fan, den erwarten vom 20. März bis 22. März bei Meet the Makers rund 4.000 bis 5.000 Gleichgesinnte.

Stolz sind die Veranstalter Barbara und Matthias Berger von Bad and Bold auf die neue Partnerschaft mit einer der weltweit größten Motorradmessen INTERMOT. In Kooperation mit dem Themenbereich INTERMOT CUSTOMIZED wird die Plattform vom 6. bis 11. Oktober in Köln als „Meet the Makers Concept Store“ mehrere ausgewählte „Maker“ präsentieren und zu einem zentralen Einkaufs- und Austausch-Treffpunkt für alle Custom-Enthusiasten in der Halle werden. So wird das Konzept bereits im Herbst eine Fortsetzung finden und seine Stellung als hochwertige Motorrad-Lifestyle-Show weiter ausbauen.

Meet the Makers Motorcycle & Fashion Show Fakten:

Wann: 20. März 2020 bis 22. März 2020

Freitag, 12 Uhr bis 20 Uhr, Party bis 1 Uhr

Samstag, 10 Uhr bis 20 Uhr

Sonntag, 10 Uhr bis 16 Uhr

Wo: Kohlebunker und Kesselhaus der Motorworld München, Lilienthalallee 33, 80939 München

Wie: Early Bird Tickets bis 29. 2. 2020: 6 Euro pro Tag oder 10 Euro für alle 3 Tage

unter http://meet-the-makers.de



Video-Link: Aktivieren Sie JavaScript um das Video zu sehen.Video-Link: https://youtu.be/fw7RwAfST38