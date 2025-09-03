25 Jahre Neuer Blumengroßmarkt München – großes Jubiläumsfest am 13. September 2025

Der Neue Blumengroßmarkt München feiert sein 25-jähriges Bestehen und lädt am Samstag, den 13. September 2025, ab 15 Uhr zu einem großen Jubiläumsfest ein. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf einen unvergesslichen Nachmittag und Abend voller Begegnungen, Genuss und guter Stimmung freuen.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Von Kaffee und hausgemachtem Kuchen über bayerische Grillspezialitäten und Steckerlfisch bis hin zu frisch gezapftem Augustiner Fassbier wird eine große Auswahl geboten – und das zu Preisen, die kaum die Unkosten decken, so gibt es die Halbe bereits für nur vier Euro. Ein abwechslungsreiches Programm rundet das Fest ab. Um 15 Uhr startet ein Floristikwettbewerb, der eindrucksvoll zeigt, wie viel Kreativität in der Blumenwelt steckt.

Programmpunkte:

– 15 Uhr Floristikwettbewerb

– 16 Uhr Band Ois Chicago

– 19 Uhr Siegerehrung

– 21 Uhr Tombolaverlosung

Ab 16 Uhr sorgt die Band Ois Chicago mit stimmungsvoller Musik für beste Unterhaltung. Um 19 Uhr werden die Sieger des Wettbewerbs geehrt, bevor um 21 Uhr als Höhepunkt eine große Tombolaverlosung mit vielen schönen Preisen auf die Gäste wartet. Der Eintritt ist selbstverständlich frei, und auch für die kleinen Gäste ist gesorgt.

Wer möchte, kann zur besseren Planung vorab unverbindlich eine Platzreservierung per E-Mail an info@blumengrossmarkt-muenchen.de senden. Der Zugang zum Fest erfolgt über den Eingang an der Lagerhausstraße 5, wo zudem einige kostenlose Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Der Neue Blumengroßmarkt freut sich, gemeinsam mit Freunden, Familien und Gästen auf 25 erfolgreiche Jahre zurückzublicken und dieses besondere Jubiläum gebührend zu feiern.