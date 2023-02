25. St. Patrick’s Day München – Das Programm 2023

Datum: Sonntag, 12. März 2023, ab 12 Uhr

Strecke: Münchner Freiheit – Leopoldstraße – Ludwigstraße – Odeonsplatz

Die St. Patrick’s Day Parade findet immer am Sonntag vor dem eigentlichen St. Patrick’s Day (17. März) statt. Es ist die größte multikulturelle Veranstaltung in München nach dem Oktoberfest und dem Faschingsumzug.

St. Patrick wird in diesem Jahr von fünf irischen Wolfshunden begleitet. Ihre Besitzer kommen aus vier verschiedenen bayerischen Regierungsbezirken. Oliver Herrmann reist mit seinem Rüden Juri aus der Oberpfalz an. Sie waren schon mehrmals bei der Parade. Neu dabei ist Bärbel Neumeyer aus Deggendorf mit ihren beiden Wolfshunddamen Rosa und Cilli. Hans-Peter Bauer und seine Frau Gabi werden mit ihrem Paddy aus dem Landkreis Ebersberg kommen und aus Schwaben Nicoline Graf-Roth mit ihrem Sohn Jeffrey mit Wolfshund Dahmrak’s Konnor.

Das war der St. Patrick’s Day 2019 >>

Eine weite Anreise nehmen die Fahnenschwinger des BFCD e.V. aus Hohentwiel am Bodensee sowie die Salzburg Rampant Lion Pipe Band auf sich, um wiederum an der St. Patrick’s Day Parade mitzuwirken. Ebenso freuen wir uns auf die Sambagruppe Vem Comigo vom Chiemsee (und München). Erstmals dürfen wir die Gruppe Irish Dancing Innsbruck bei uns begrüßen – Céad mile fáilte!

Die dreijährige Pause hatte zur Folge, dass einige Gruppen sich zurückgezogen haben oder nicht mehr existieren. Bei anderen verhinderten andere Gründe eine Teilnahme an der Parade in diesem Jahr. Nichtsdestotrotz ist es gelungen, einige neue interessante Vereine und Gruppen zu gewinnen, so dass wir uns auf eine schöne und abwechslungsreiche St. Patrick’s Day Parade freuen können.

Programm:

Sa, 11. März 2023, 12 – 18 Uhr, Bühne Odeonsplatz Süd

Streetfood Festival

Livemusik mit den Bands Hot Asphalt, Sequel, Bunoscionn, Larún und The Monks

Food-Trucks und mehr. Moderation: Steve Daly

Messe Celebrate St. Patrick

Sa, 11. März 2023, 18 Uhr in St. Ludwig, Ludwigstr. 22

Father Niall Leahy (voraussichtlich) auf Englisch, Deutsch und Gaelisch

Chor: Pestalozzi Gymnasium

Musik: Opernsänger/-innen, Harfe irische Dudelsack und andere.

Die Messe wird weltweit übertragen: Radio Horeb und Kirche St. Ludwig

After Mass Concert von 19.10 Uhr – 19.30 Uhr mit den Künstlern aus der Messe.

Pre-Parade Party 2023

Sa, 11. März 2023, ab 20.30 Uhr im Amerikahaus

Vor und nach der Show im Foyer Musik von The Hot Asphalt ab 19 Uhr Livemusik mit The Paul Daly Band, Caro Kelley, Konrad Stock, Larún. Tanzeinlagen von Summerstorm Irish Dance Company & The Emerald Dancers.

Karten erhältlich zum Preis von 25.- Euro

Botschafterfrühstück

So, 12. März 2023, 09.30 – 11.30 Uhr, Osterwaldgarten, Keferstr. 11, München

Botschafter Nicolas O´Brien sowie ein Minister der irischen Regierung (tba) begrüßen „Family & Friends“ der Irisch-Bayerischen Community, nur mit Einladung.

25. St. Patrick´s Day Parade München

So, 12 März ab 12 Uhr, Münchner Freiheit, Leopold

Prächtiger Festzug mit über 50 Gruppen (Stand 22.01.23) und über 1000 Teilnehmern (Stand 22.01.23)

After Parade Party

So, 12. März, 13 – 18 Uhr, Odeonsplatz Nord

Großes Festprogramm mit allen Honoratioren, Irischen Bands und Tänzergruppen, einer der Höhepunkte ist der legendäre Ceili-Dance, bei dem der ganze Platz tanzt. Den musikalischen Part bestreiten: Larún, Dieter Reiter und die Paul Daly Band, Munich Ceili Band. Folgende Tanzgruppen treten auf: Rince Tir na nOg, Emeralds and Summerstorm

Münchner Irische Nacht 2023

Sa, 18. März 2023, 20 Uhr, Wirtshaus im Schlachthof, Zenettistraße 9, 80337 München

Konzert mit The Paul Daly Band & Special Guest Dieter Reiter, Caro Kelley, Konrad Stock

Karten erhältlich unter 089/72 01 82 64, VVK 28,50 Euro/ AK 33.- Euro

Wissenswertes und Fakten rund um die Parade

Erste Parade am 12. März 1996 / 25. Parade am 12. März 2023

Veranstalter: Munich Irish Network e. V. (MIN)

Die Parade wird ausschließlich von ehrenamtlichen Mitgliedern des MIN sowie anderen irischen Vereinen und Vereinigungen organisiert und durchgeführt.

Neues Festivalgelände: Odeonsplatz Nord und Süd, Ludwigstraße

Neu: Bühne Nord und (vermutlich) LED-Bildschirme

Große Anzahl an Essens- und Getränkeständen

Limitierte St. Patrick´s Day München Mütze als Fanartikel (neu)

Schirmherr: Dieter Reiter (OBB München), Grand Marshal: Paul Daly, Parade Princess: Clare Martens

Strecke der Parade: 2,5 km lang von der Münchner Freiheit, Leopoldstraße, Ludwigstraße, Odeonsplatz

Teilnehmer: 50 Gruppen und Vereine mit über 1.000 Teilnehmer (Stand 22.01.23) Anzahl wird sich bis zum 12. März noch ändern

Nach dem Oktoberfest-Trachtenumzug Münchens zweitgrößte Parade auf dem europäischen Festland.

Mehr unter www.stpatricksday.de