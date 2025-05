26. Hamburger Fischmarkt in München feierlich eröffnet

Norddeutsche Lebensfreude auf dem Wittelsbacherplatz

Wenn in München plötzlich Flammlachsduft in der Luft liegt, Buddelschiffe glitzern und norddeutsche Melodien erklingen, dann ist klar: Der Hamburger Fischmarkt ist wieder zu Gast in der bayerischen Landeshauptstadt. Vom 29. Mai bis 9. Juni 2025 verwandelt sich der Wittelsbacherplatz in ein maritimes Festgelände – zum 26. Mal bereits!

Die feierliche Eröffnung übernahm , nach einer charmanten musikalischen Einlage der Hamburger Sängerin Nathalie Tineo, die auch die Eröffnungsrede hielt. Clemens Baumgärtner CSU-Oberbürgermeisterkandidat, begrüßte die Gäste ebenfalls herzlich. Klaus Moritz, Vizepräsident des Landesverbands Ambulantes Gewerbe und der Schausteller Hamburg e.V., gab zudem einen kurzen Einblick in die Geschichte und Entstehung des Hamburger Fischmarkts in München.

Musik & Meerjungfrauen

Der Fischmarkt wäre nicht komplett ohne seine musikalischen Highlights – angeführt von den beliebten „singenden Meerjungfrauen“.

29. & 30. Mai: Nathalie Tineo sorgte mit Soul, Pop und norddeutscher Herzlichkeit für Stimmung.

31. Mai & 1. Juni: „Seemann Hannes Kröger“, alias Andreas Bentin , ein gebürtiger Bayer mit Leidenschaft für die See, übernahm den Taktstock mit Seemannsliedern und viel Charme.

3. bis 9. Juni: Uta Carina bringt nordisches Flair mit Schlagern und Shantys auf die Bühne – ideal für Pfingsten!

Maritimes Rahmenprogramm

Ein besonderes Highlight für Familien und Modellbau-Fans ist der Auftritt von Käpt’n Oliver Binikowski am Pfingstwochenende (7. & 8. Juni). Mit seinen Buddelschiffen, Geschichten und maritimer Leidenschaft begeistert er Groß und Klein.

Kulinarischer Hochgenuss

Im Mittelpunkt steht natürlich der Fisch in all seinen köstlichen Varianten:

Flammlachs direkt vom offenen Feuer

Knusprige Fischbrötchen mit Matjes, Bismarckhering oder Backfisch

Feine Fischsalate , marinierte Spezialitäten, frische Nordseekrabben und Schollenfilets

Dazu ein kühles friesisch-herbes Jever – norddeutscher Genuss im Glas!

Fazit

Der Hamburger Fischmarkt in München bleibt ein Publikumsmagnet – mit hanseatischem Charme, kulinarischen Verlockungen und einem stimmungsvollen Musikprogramm. Wer sich nach einer frischen Brise und einem Hauch Hamburg sehnt, ist auf dem Wittelsbacherplatz bis zum 9. Juni bestens aufgehoben.