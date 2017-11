26. SPIELWIESN, 8. FORSCHA und DIE MODELLBAHN: Von 17. – 19. November 2017 im MOC in München-Freimann

München, 13.11. 2017. Vom 17.- 19. November 2017 lädt das Messetrio SPIELWIESN, FORSCHA und DIE MODELLBAHN zum generationen-übergreifenden Freizeitgipfel ins MOC München Freimann. Rund 60.000 Besucher werden erwartet zum Spielen, Experimentieren, Bauen und Basteln. Mitmachen und selbst Hand anlegen ist das Prinzip, das sich durch drei Messehallen und zwei komplette Atrien im Obergeschoss zieht. Ein aufgewecktes, unternehmungslustiges und neugieriges Publikum zwischen drei und 99 Jahren kann sich auf Freizeitspaß hoch drei mit nur einem Ticket für alle drei Messen und ihre gemeinsamen Sonder- und Aktionsflächen freuen.

Erstmals gibt es einen SchulFREItag, der auf allen drei Messen ein volles Programm für Kitas, Schulklassen und Pädagog*innen verspicht. Die FORSCHA und DIE MODELLBAHN nehmen den MINT-Nachwuchs spielerisch und mit viel Spaß mit auf eine spannende Entdeckungsreise in die Welt von Naturwissenschaft und Technik und die SPIELWIESN lädt dafür eigens zur ersten Bayerischen Grundschul-Brettspiel-Meisterschaft um den Titel „MÜNCHNER SPIELKINDL 2017“ ein. Eine Anmeldung der Schulklassen und Gruppen ist beim Veranstalter erforderlich.

SPIELEN BIS ZUM UMFALLEN

Die ‚Dienstälteste‘ des Messetrios – die SPIELWIESN – ist schon lange Kultevent für Spielfreaks im deutschsprachigen Raum und DAS Highlight für alle Fans von Brett- und Gesellschaftsspielen. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter zollte dieser Entwicklung seinen Tribut mit der Übernahme der Schirmherrschaft im Jahr 2015. Mit Verweis auf München als kinder- und familienfreundliche Stadt erklärt Reiter in seinem Grußwort: „Auch die ‚SPIELWIESN‘ ist aus München längst nicht mehr wegzudenken. Deshalb habe ich gerne die Schirmherrschaft für dieses Spielfest übernommen und wünsche dazu gutes Gelingen und allen Gästen viel Spaß“.

Berühmt und geschätzt ist die ‚SPIELWIESN‘ für ihre gelungene Mischung aus Spielfest, Mitmachmesse, Infobörse und Einkaufs-paradies, aber auch für ihre einzigartige Atmosphäre. „Bayerns größtes Wohnzimmer“ wird sie liebevoll genannt. Und das trotz stetig wachsender Besucher- und Ausstellerzahlen und einem bunten quirligen Programm für aktive, unternehmungslustige Menschen, verspielte Querdenker und kühle Strategen.

Über 3.000 Neuerscheinungen und Klassiker warten darauf, an einer Riesenspielothek (wieder)entdeckt zu werden. Ehrenamtliche Spieleberater erklären auf Wunsch Spielregeln. Auch für den Nachwuchs gibt es eine eigene Kinderspielothek und für kleine Spielfans ab drei Jahren jede Menge zum Ausprobieren – zum Beispiel Brio-Bahnen bauen oder Pinguine über‘s Eis schnippen mit dem Kinderspiel des Jahres ‚IceCool‘ von Amigo.

In der Spiele-Erfinder-Werkstatt können sich Jungautoren kreativ austoben und ihre eigenen Prototypen bauen. Drumherum tummeln sich Verlage, Autoren, Vereine und Fachhändler und ‚bespielen‘ die Fangemeinde mit Neuheiten, Prototypen und vielen Turnieren.

Atmosphärischen Nervenkitzel verspricht das Highlight der ‚langen Nacht der Spiele‘ am Samstag: Dieses Jahr steht sie ganz im Zeichen des Kennerspiel des Jahres ‚Exit – das Spiel‘ vom Kosmos Verlag. Bereits zum fünften Mal wird in diesem Jahr auch das Finale der Deutschen Catan-Meisterschaft in München ausgetragen.

FORSCHA – DAS ENTDECKER-REICH FÜR MINT, MAKER UND MEHR

Spielerisch toben sich der Nachwuchs und alle neugierigen Wissenwoller auf der FORSCHA an den Experimentierstationen, in Workshops oder in den Werkstätten der Aussteller aus Wirtschaft, Verbänden und Bildungseinrichtungen aus. Hier werden Perspektiven für Ausbildung und Beruf vor allem in MINT-Disziplinen ebenso begreifbar wie innovative Lösungen für nachhaltige Entwicklung, u.a. in den Bereichen Energie, Wasser, Ressourcenschutz und Mobilität.

„MINT“ steht für Unterrichtsfächer, Studiengänge und Berufe in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Pädagog*innen holen sich Inspiration und Unterrichtsmaterial für den beruflichen Alltag. Auch Lehrerfortbildungen werden angeboten. „Schwerpunkt ist dieses Jahr die ‚Digitale Bildung‘, denn diese beeinflusst maßgeblich die Zukunft der Arbeit“, so Petra Griebel, Institutsleitung des i!bk Institut für innovative Bildungskonzepte, Veranstalter der FORSCHA. Das Angebot an Workshops zu den Themen Programmierung und Robotics ist entsprechend groß. Eine Podiumsdiskussion mit Teilnehmern aus Schule, Hochschule und Wirtschaft zum Mehrwert der Digitalisierung in Schulen ist am SchulFREItag angesetzt.

Nicht nur in der MiniMakerWorld können kreative Technikerinnen, Handwerker und solche, die es werden wollen, ihre Talente entfalten oder ungeahnte Fähigkeiten entdecken. Die alten Hasen unter den Tüftlern, Bastlern und Erfinderinnen präsentieren ihre innovativen Projekte und freuen sich, wenn ihre Tipps und Tricks dem interessierten Laien auf die Sprünge helfen.

Die kleinen und großen Besucher können hier mit allem experimentieren, löten, sägen, drucken oder programmieren, was Hard-und Software hergeben, und vielleicht schon erste eigene Objekte herstellen.

Was ist Virtual Reality, wie werden Trickfilme gemacht, wie entsteht eine Zeitung? Wer sich für Medien und Kommunikation interessiert, kann auf der FORSCHA herausfinden, ob er das Zeug zum Mediengestalter hat.

Der Bayerische Kultusminister Dr. Ludwig Spaenle ist Schirmherr der FORSCHA von der ersten Stunde an. Am Stand des Schirmherrn präsentiert sich das MINT-Netz Bayern der Bayerischen Staatsregierung mit einem abwechslungsreichen Programm.

Die MINT-Region München Umland mit den Landkreisen München und Dachau sowie dem EMM Europäische Metropolregion München e.V. war schon 2015 und 2016 Publikumsmagnet mit ihrem spannenden Mitmach-Programm: 3D-Druck ausprobieren, Fräsen lernen, Haardicke messen, Calliope Mini und die humanoiden Roboter NAO und den EV3Roboter von LEGO® programmieren, Minerale und Gesteine untersuchen. Das Angebot ist riesig und Vieles davon auch schon für Vorschulkinder und Grundschüler geeignet.

Aus der Halle in die Sterne schauen: Die Europäische Südsternwarte ESO präsentiert und erklärt auf ihrem Stand an einem Großteleskop wie das weltgrößte Spiegelteleskop E–ELT funktioniert, das demnächst in der Atacama-Wüste in Chile stehen wird. Tutoren bilden schon 10-jährige am PC zu Astrophysikern aus und bearbeiten und bewerten mit ihnen Fotos des Weltraumteleskops Hubble.

Ganz bodenständig aber ebenso spannend geht es am Stand des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zu. Dort lernt man das Leben auf einem Erlebnis-Bauernhof kennen.

In der Recycling Area wiederum dreht sich alles um Ressourcenschonung, Recycling und Kreislaufwirtschaft – für Klimaretter und angehende Umwelttechniker schon ab 4 Jahren werden diese scheinbar ‚trockenen‘ Themen anschaulich, spielerisch und altersgerecht inszeniert.

AUF ZU KREATIVEN HÖHENFLÜGEN IM BASTELFORUM

Selbermachen und eigene Kreationen schaffen, statt Massenartikel von der Stange zu kaufen, ist das Motto. In Workshops oder Vorführungen lernt man alte oder neue Handwerkstechniken. Experten verraten ihre Profi-Tipps. Ein Eldorado für passionierte Gestalter, Pädagog*innen und Nachwuchs-DIYler schon ab 3 Jahren!

MIT VOLLDAMPF IN DIE ZUKUNFT – DIE MODELLBAHN

DIE MODELLBAHN fasziniert mit ihren detailgetreuen Miniwelten nicht nur eingefleischte Bahner. Bereits zum vierten Mal folgt sie der Spur in die bayerische Landeshauptstadt und begeistert Fans und Laien. Mit an Bord sind zahlreiche namhafte Aussteller mit ihren Neuheiten und sensationellen Schauanlagen. Einige feiern sogar ihre Deutschlandpremiere in München. Natürlich gibt es auch sämtliches Zubehör vom Grashalm über Digitalkomponenten bis zur Anlagenelektronik. 20 Modelleisenbahnanlagen, von denen 7 als Deutschlandpremiere und die meisten anderen erstmals im süddeutschen Raum zu sehen sind, präsentieren sich von ihrer feinsten Seite für die Besucher. Dabei sind alle Spurweiten von Z bis 1 vertreten. Sechs Anlagen kommen dabei aus den Ländern Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Diese Anlagen werden so schnell nicht mehr in Deutschland zu sehen sein. Aber nicht nur die gestandenen Modellbahner kommen voll auf ihre Kosten. Dem Nachwuchs wird vor allem am SchulFREItag in Halle 4 vieles geboten. Die Aktion „Gleis 5“ richtet sich an die jüngeren Besucher. Die Hersteller Auhagen, Busch, Noch, Faller und Viessmann stellen freundlicherweise Bausätze zur Verfügung, mit denen der ideale Einstieg für eine erste eigene Anlage bereitet wird oder die bereits bestehende erweitert werden kann. Neben dem klassischen Basteln können sich die jungen Modellbahner*innen im MOBA- Jugendbereich in Wettbewerben miteinander messen. Den Tagessiegern winken tolle Preise!

DIE GRÖSSTE LEGO® FAN-AUSSTELLUNG DES JAHRES IN DEUTSCHLAND

Eine riesige Eisenbahnanlage gleich neben der Mondbasis mit Forschungsstation, Raumschiffen und Robotern? Dazu Ritterburgen, Modelle aus dem Star Wars-Universum und Abenteuer mit LEGO® Friends in Heartlake City? Berühmte Kunstwerke mit LEGO® neu interpretiert? Die unbegrenzte Welt der Legosteine wird von den Mitgliedern des Vereins Bricking Bavaria und seinen internationalen Gästen eindrucksvoll in Szene gesetzt. Auf den knapp 2.000 Quadratmetern können imposante Modelle bewundert werden – und auch das Mitbauen an einem Riesenmosaik ist hier ausdrücklich erwünscht.

Erstmals dabei: Die Sonder-Ausstellung LEGO® Technik von Bricking Bavaria

Gleich drei Action-Bereiche warten hier auf die Besucher: Schon mal Modellsattelzüge mit einer Länge von 2m bestaunt? Im ersten Bereich führen die Meister ihre Modelle selbst auf einem Parcours vor: darunter mehrere Sattelzüge bis zu einer Länge von 2,1m, einen 2m langen Brückenleger, mehrere Baumaschinen, einen 2,6m hohen Autokran und einen Raupenkran mit 7m Höhe.

Selber fahren können große und kleine Race-Fans im zweiten Bereich. Hier warten umgebaute super coole Tracked Racer von LEGO® auf geschickte Testpiloten.

Die Herausforderung auf der ‚Baustelle‘, dem dritten Bereich, lautet: Mit Hilfe von Bagger, Radlader, Dozer, Mercedes Arocs mit großer Ladefläche zum Kippen und einem Schaufelradbagger 70’000 kleine Legosteinchen zu bewegen. Das ganze wird über PS4 Controller gesteuert. Gewaltig.

Wann: 17. bis 19. November 2017 Wo: MOC München Lilienthalallee 40 80939 München Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr Am SchulFREItag für angemeldete Schulklassen Einlass ab 09.00 Uhr Samstag: Lange Nacht der Spiele bis 23.00 Uhr (nur SPIELWIESN)