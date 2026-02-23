30 Jahre St. Patrick’s Festival München: Pressekonferenz zum Jubiläum mit starken Signalen für die Zukunft

Im Rahmen des Jubiläums 30 Jahre St. Patrick’s Festival München fand heute die offizielle Pressekonferenz statt, die eindrucksvoll die große Bedeutung dieses Festes für die Stadt München und die irisch-bayerische Freundschaft unterstrich. Zahlreiche hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Kultur und der irischen Community waren anwesend.

Zu den Gästen zählten Oberbürgermeister Dieter Reiter, der irische Generalkonsul James C. O’Shea, Wirtschaftsreferent Dr. Christian Scharpf, die Grand Marshal 2026 Alison Moffat-McLynn sowie die neue Paradeprinzessin Faye Marie O’Meara. In die Rolle des Heiligen Patrick schlüpfte traditionsgemäß Wolfgang Schramm.

Ein besonderer Glanzpunkt der Pressekonferenz war die Anwesenheit des internationalen Stargasts Johnny Logan, der dem Jubiläum zusätzliche Strahlkraft verlieh.

Ein herzliches Zeichen der Verbundenheit setzte Tourism Ireland, das Oberbürgermeister Reiter einen grünen Strickpullover mit dem Schriftzug „Happy St. Patrick’s Day“ überreichte. In seiner Rede blickte Reiter auf die Entwicklung des Festivals zurück und betonte, wie stark es in den vergangenen drei Jahrzehnten gewachsen sei. Das St. Patrick’s Festival sei heute ein fester Bestandteil des Münchner Veranstaltungskalenders, den er auch künftig mit Überzeugung unterstützen werde.

Generalkonsul James C. O’Shea betont, dass die Veranstaltung den Iren ein starkes Gefühl von Heimat vermittelt. Dass sich die Parade zum größten Fest dieser Art auf dem europäischen Festland entwickelt hat, sei dem engagierten Einsatz vieler Menschen zu verdanken – darunter auch zahlreiche Unterstützer, die sich über viele Jahre hinweg beteiligen. Zugleich zeige dies, wie groß die Begeisterung für Irland, seine Musik und Tänze in Bayern ist. Besonders dankbar sei man zudem für die konstruktive Zusammenarbeit mit den städtischen und staatlichen Behörden bei der Ausrichtung des irischen Nationalfeiertags in München.

Auch Wirtschaftsreferent Christian Scharpf hob in seinem Statement die große Bedeutung des Festivals hervor: Es sei „für den Tourismus natürlich auch ein riesiger Schub, der weit über München hinausstrahlt“. Das St. Patrick’s Festival stehe für Weltoffenheit, Lebensfreude und Gemeinschaft – Werte, die hervorragend zu München passten. Zugleich sicherte Scharpf die Unterstützung der Stadt für das Festival auch für die kommenden Jahre ausdrücklich zu.

Ein weiteres persönliches und emotionales Statement kam vom 1. Vorstand des Munich Irish Network e.V. Derek Mc Donnell und zugleich Veranstalter des St. Patrick’s Festival München. Er betonte die besondere Bedeutung des Jubiläumsjahres:

„Dieses Jahr ist ein ganz besonderes – 30 Jahre St. Patrick’s Festival München. Wir haben ein tolles Programm auf die Beine gestellt, und ohne all die Unterstützung und Hilfe unserer Partner, Mitwirkenden und Freunde wäre das in dieser Form nicht möglich gewesen.“ Zugleich hob er die gewachsene, enge Verbindung innerhalb der Community sowie zwischen München und Irland hervor, die das Festival seit drei Jahrzehnten prägt und trägt.

Durch das Programm führte Musiker Paul Daly, der souverän und charmant moderierte. Für die musikalische Begleitung sorgte die The Munich Céili Band, die mit traditioneller irischer Musik für authentische Festivalstimmung sorgte.

Die Pressekonferenz machte deutlich: Das St. Patrick’s Festival München ist längst mehr als ein farbenfrohes Event – es ist ein starkes Symbol für internationale Freundschaft, kulturellen Austausch und gelebte Gemeinschaft zwischen München und Irland.

St. Patrick’s Day Festival – die Programmdetails 2026

Das Highlight des Festival-Wochenendes ist die Parade am Sonntag, dem 15. März 2026 um 12 Uhr. Die ehrenvolle Rolle des Grand Marshal übernimmt 2026 Alison Moffat-McLynn. Der Münchner Wolfgang Schramm schlüpft erneut ins Kostüm des St. Patrick. Zusammen mit der Parade Princess Faye Marie O’Mearawerden sie den Umzug anführen, der von der Münchner Freiheit bis zum Odeonsplatz geht. Knapp 1.400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ca. 70 verschiedenen Gruppierungen absolvieren die 2,5 Kilometer lange Strecke, bejubelt von zehnttausenden Zuschauern am Straßenrand. Alle Schaulustigen sind natürlich auch in diesem Jahr wieder herzlich eingeladen, kostenfrei dabei zu sein.

Los geht das St. Patrick’s Day Festival bereits am Samstag, dem 14. März 2026 ab 11 Uhr. Vor der Feldherrnhalle am Odeonsplatz sind wieder zahlreiche Gastronomiestände und eine Bühne für das begleitende Kulturprogramm aufgebaut. Um bei den vielfältigen Musik- und Tanzdarbietungen nicht den Überblick zu verlieren, veröffentlichen wir an dieser Stelle den genauen Programmplan:

Samstag, 14. März Bühne Feldherrnhalle

11:30 – 12:45 Uhr Galway Trad Soc (IRE) Traditional Irish Music

13:00 – 14:15 Uhr O’Konrads (MNE / SRB) Irish Folk & Rock Music

14:30 – 15:15 Uhr Moffatt School of Irish Dancing Tanzvorführung

15:30 – 16:45 Uhr Rubicon (IRE) Traditional Irish Music

Sonntag, 15. März Bühne Feldherrnhalle

13:00 – 14:30 Uhr Galway Trad Soc (IRE) Traditional Irish Music

14:45 – 16:15 Uhr Project M (IRE) Irish Rock Band

16:30 – 17:50 Uhr Cellarfolks (München) Irish Speed Folk

Bühne Ludwigstraße

13:50 – 14:30 Uhr Paul Daly Band & Dieter Reiter (München) Irish Folk

14:45 – 15:25 Uhr Rubicon (IRE) Traditional Irish Music

15:30 – 16:00 Uhr Rince O’Croi & Sweeney Irish Dancing Tanzvorführung

16:00 – 16:15 Uhr Celtic Colleens Tanzvorführung

16:20 – 17:00 Uhr Galway Trad Soc (IRE) Traditional Irish Music

17:05 – 17:50 Uhr Munich Céilí Band (München) Traditional Irish Dance Music

Weitere Events rund um das St. Patrick’s Day Festival

„Great Irish Poets Songbook“ (Freitag, 13. März 2026, 18:30 Uhr im Pfarrsaal der Ludwigskirche): Die Auftaktveranstaltung zum Münchner St. Patrick’s Day Festival mit James Hurley, Pianist und Komponist aus Kanada, und dem irischen Tenor Dean Power.

Celebrate St. Patrick (Samstag, 14. März 2026, 18 Uhr in der Ludwigskirche): Messe & Konzert in St. Ludwig auf Englisch, Deutsch und Gälisch „The Mass of St. Patrick“

komponiert von Pfarrer Liam Lawton. Zelebrant: Dr. Stephan Kappler Mitwirkende:

Chor des Pestalozzi-Gymnasiums München, Frances Lucey (Sopran), Chris Couperthwaite (Dudelsack), University of Galway Trad Soc (Trad. Musiker), Stephan Heuberger (Orgel & Klavier) 18:00 Uhr Messe & Konzert in St. Ludwig Ludwigstr. 22

„Night of the Celts“ (Samstag, 14. März 2026, 20 Uhr im Wirtshaus am Schlachthof): Hier stehen die irische und die schottische Kultur im Rampenlicht, u. a. mit der Paul Daly Band, Sängerin Tanja-Maria und der Munich Scottish Association.

Mehr Informationen zum St. Patrick’s Day gibt’s auf https://www.stpatricksday.de sowie unter https://www.tourismireland.com/international/de-de/st-patricks-day.