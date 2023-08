3MUC Triathlon am 26. / 27. August 2023 – 750 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet

Wo vor über 50 Jahren die Ruderer und Kanuten ihre olympischen Wettbewerbe austrugen, werden sich am kommenden Wochenende die Triathleten ins Wasser stürzen. 3MUC Triathlon – das ist Schwimmen im längsten Pool Münchens, Radfahren auf einer für den Verkehr gesperrten Strecke und Laufen in einem naturnahen Gelände.

Angeboten werden eine Volksdistanz am Samstag (26.08.) für Einsteiger und Anfänger, die Strecken betragen 400 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen. Am Sonntag (27.08.) geht es über die Olympische Distanz mit 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen. An beiden Tagen kann man die jeweilige Distanz auch als Staffel absolvieren. Die Startzeit ist an beiden Tagen jeweils 10 Uhr. Bist jetzt sind rund 750 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet.

Die Online Anmeldung ist noch bis einschließlich Montag, den 21. August geöffnet. Man kann sich noch vor Ort nachmelden, solange freie Startplätze zur Verfügung stehen.

Im Ziel gibt es für alle Teilnehmer isotonisches Getränk von xenofit und Erdinger Alkolhofrei. Ebenfalls wieder dabei ist das Obstbuffet und der Abverkauf vom Grill. Jeder erhält ein Finisherpräsent. Ergebnisse, Urkunden und Bilder gibt es später im Internet.

Weitere Info unter: www.3muc.com

Nächste Rennen:

Oktoberfestlauf www.oktoberfestlauf.de mit Halbmarathon, 10 km, 5 km und Swimrun am 23. September