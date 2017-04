40.000 Radl-Fans beim M-net Sattelfest Festival

München, 24.04.2017. Die zweite Auflage des Radsport Festivals M-net SattelFest am 22. und 23. April 2017 war ein voller Erfolg. Veranstalter flowmotion, Unterstützerin Landeshauptstadt München und Titelpartner M-net freuen sich über mehr als 40.000 Besucherinnen und Besucher, die an zwei Tagen die kostenlose Radsport-Veranstaltung im Olympiapark besuchten. Für Radl-Begeisterte standen dort viele Angebote und Aktionen zum Mitmachen und Zuschauen bereit. In der großen Bike-Expo konnte man an beiden Veranstaltungstagen bei mehr als 75 Ausstellern neue Produkte testen und kaufen. Die Highlights beim M-net SattelFest waren das Ritchey XCO-Rennen über zwei Distanzen, die Profi-MTB Show, kostenlose Contests und der 65-Meter lange M-net Pump Track. Moderator Uli Florl von Medienpartner Radio Arabella sorgte auf der Showbühne an beiden Festival-Tagen für beste Stimmung bei Besuchern, Zuschauern und Contest-Teilnehmern.

Ergebnisse Ritchey Challenge XCO-Rennen am 22. April 2017

Im Rahmen des M-net SattelFest fand das XCO-Rennen der beliebten Ritchey Challenge zum zweiten Mal mitten in München statt. Auf der Streckenlänge von 40 Kilometern sicherte sich Johannes Glöckl den ersten Platz mit einer Zeit von 1:26:34. Den zweiten Platz erreichte Tim Weismantel einer Zeit von 1:27:21, auf den dritten Platz fuhr Sebastian Wagner mit 1:27:24. Die drei Erstplatzierten bei den Damen heißen Veronika Weiß (1:45:44), Denise Möderl (1:49:34) und Franziska Krautz (1:58:32). Auf das Siegertreppchen bei der 20 Kilometer-Distanz fuhr Jürgen Scholtes mit einer Zeit von 00:43:33. Den zweiten Platz belegte Alexander Geiger (00:43:59) und den dritten Platz sicherte sich Andre Paschke (00:44:02). Bei den Damen fuhren Mailin Franke (00:46:52), Daniela Höß (00:54:18) und Aurelia Höbel (00:54:35) auf die vordersten Plätze.

Fun Contests und M-net Pump Track mit vielen Teilnehmern

Auch die kostenlosen Fun Contests fanden regen Zuspruch: Viele mutige Radl-Fans versuchten – teilweise mit Erfolg – den Schwimmsteg beim Bet & Wet Contest trocken zu überqueren. Beim ersten Slowbike Battle mussten die Teilnehmer 20 Meter weit so langsam wie möglich fahren. Weitere Fun Contests, der 65-Meter lange M-net Pump Track und MTB Fahrtechnikkurse rundeten das Programm zum Mitmachen ab. Der Titelpartner überreichte dem „schnellsten Münchner“ an der M-net Reaktionswand ein City-Bike.

M-net SattelFest-Veranstalter Florian Hornsteiner, flowmotion GmbH

„Die starken Besucherzahlen und die tolle Stimmung an beiden Tagen der Veranstaltung M-net SattelFest zeigen, dass in München die Nachfrage nach einem Radsport Festival für ein breites Zielpublikum und verschiedene Radsportarten besteht“, so Florian Hornsteiner, flowmotion GmbH. „Wir danken allen Partnern und Sponsoren des M-net SattelFests, der Landeshauptstadt München und vor allem den Münchnerinnen und Münchnern, dass sie die Veranstaltung als festen Startschuss für die Bike-Saison in ihrem Kalender markieren.“ Weitere Informationen und alle Ergebnisse gibt es auf der Homepage der Veranstaltung: www.sattelfest-muenchen.de