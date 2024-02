42-Jährige muss nach Verkehrsunfall reanimiert werden

Am Mittwoch, 21.02.2024, gegen 17.35 Uhr, fuhr eine 42-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Tiguan Pkw an der Autobahnausfahrt Unterhaching Nord von der A995 ab. An der Einmündung zur Münchner Straße wollte diese nach rechts abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt warten.

Ein 55-jähriger Fahrer eines Kleintransporters mit Wohnsitz im Landkreis München fuhr von hinten auf diesen auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Pkw leicht beschädigt.

Die 42-Jährige saß nach dem Verkehrsunfall zunächst auf dem Fahrersitz und gab an, dass ihr übel sei. Kurz darauf wurde sie bewusstlos. Zwei unbeteiligte Verkehrsteilnehmer brachten die Frau aus dem Pkw und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

Die eintreffende Streifenbesatzung der Polizeiinspektion 31 (Unterhaching) übernahm daraufhin die Reanimationsmaßnahmen bis der Rettungsdienst eintraf. Die 42-Jährige wurde schließlich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zu diesem Zeitpunkt zeigte sie bereits Lebenszeichen.

Einer der Ersthelfer absolviert derzeit einen dreitägigen Erste-Hilfe-Kurs und konnte deshalb beherzt eingreifen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden die Autobahnausfahrt sowie der Zubringer zur Kreisstraße komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.