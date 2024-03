55-Jährige unter Vorhalt einer Schusswaffe beraubt

Am Freitag, 01.03.2024, gegen 21:00 Uhr, parkte eine 55-Jährige mit Wohnsitz in

München ihren Pkw im Bereich der Ramersdorfer Straße. Unvermittelt traten zwei ihr nicht

bekannte Männer an sie heran und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld.

Nachdem die 55-Jährige ihr mitgeführtes Bargeld (im Wert von einem mittleren

zweistelligen Bereich) übergeben hatte, griff einer der Täter eigenständig in ihre

Bauchtasche und entwendete letztlich zudem eine EC- und eine Kreditkarte. Anschließend entfernten sich beide Täter zu Fuß in Richtung Rosenheimer Straße. Die 55-Jährige wurde durch den Vorfall physisch nicht verletzt. Sie verständigte über den Notruf die Polizei.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen ergaben bislang keine Hinweise auf die Täter.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, hagere Statur, dunklerer Teint, dunkle

Augenfarbe, sprach Deutsch; bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover, dunkle Hose

Täter 2:

Männlich, ca. 170 cm groß; bekleidet mit einer hellen Weste, einem dunklen

Kapuzenpullover und einer weiten dunklen Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ramersdorfer Straße, Aribonenstraße

und Innsbrucker Ring (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang

mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.