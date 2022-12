900 neue Wohnungen an der Ratold-/Raheinstraße

An der Ratold-/Raheinstraße im Stadtbezirk Feldmoching-Hasnbergl sollen 900 Wohnungen und drei integrierte Kindertageseinrichtungen realisert werden. Der Stadtrat hat dafür jetzt den wichtigen Satzungsbeschluss für das Planungsgebiet gefasst. Die Zahl der Wohnungen, die dieses Jahr durch Satzungsbeschlüsse für Bebauungspläne beschlossen wurde, erhöht sich damit auf knapp 3.800 an der Appenzeller Straße, im Campus Süd, an der Truderinger Straße und der Ratoldstraße. Auf dem Planungsgebiet entstehen zirka 750 Wohnungen und zwei Kindertagesstätten südlich der Dülferstraße und etwa 150 Wohnungen und eine Kindertagesstätte nördlich der Dülferstraße. Außerdem sind hochwertige Freiräume und eine durchgehende, attraktive Verbindung für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen in Nord-Süd-Richtung geplant. Durch die Nähe zu U- und S-Bahn sowie dem Regionalbahnhof Feldmoching ist das neue Wohngebiet bestens an den ÖPNV angeschlossen.

Die Firma CA Immo Deutschland hatte in enger Abstimmung mit der Landeshauptstadt München einen städtebaulichen und landschaftsplanerischen Ideenwettbewerb zur Entwicklung des 11,6 Hektar großen Planungsgebietes ausgelobt. Aus insgesamt elf Teams aus Architektur- und Landschaftsarchitekturbüros, die an diesem Wettbewerb teilgenommen hatten, setzte sich der städtebauliche Entwurf von 03 Architekten, München, in Zusammenarbeit mit ver.de Landschaftsarchitektur, Freising, als Siegerentwurf durch. Dieser Entwurf wurde der weiteren Planung zugrunde gelegt.

Die Flächen, die bislang im Flächennutzungsplan als Gewerbe- und Bahnflächen dargestellt waren, wurden parallel zum Bebauungsplanverfahren in Allgemeine Wohngebiete und unmittelbar am Bahnhof Feldmoching in ein Kerngebiet sowie am nördlichen Siedlungsrand in eine durchgängige allgemeine Grünflache geändert.

Achtung Redaktionen: Weiterführende Infos zum Projekt sind hier zu finden: https://stadt.muenchen.de/infos/quartier-ratoldstrasse.html.