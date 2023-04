A 99 – Vollsperrung wegen Fahrzeugbrand

Wegen eines brennenden Pkw´s auf der A 99 ist am Montagabend die Autobahn komplett gesperrt worden. Verletzt wurde niemand.

Die Insassen eines BMW bemerkten plötzlich Rauch im Innenraum und verließen nach dem Parken am Standstreifen das Fahrzeug. Mehrere Vorbeifahrende riefen die 112. Als kurz darauf die Einsatzkräfte eintrafen, stand der BMW bereits in Vollbrand. Zudem hatten sich die Flammen bereits auf die angrenzende Vegetation ausgebreitet. Ein Trupp mit Atemschutzgeräten konnte die Flammen mit einem C-Rohr schnell löschen. Zeitgleich wurden die drei Insassen vom Rettungsdienstpersonal untersucht und betreut. Da aus dem Fahrzeug bereits kurz vor dem Stopp größere Mengen an Betriebsstoffen ausgelaufen waren, wurde die Autobahnmeisterei zur Reinigung beauftragt.

Nach etwa 25 Minuten konnte die Vollsperre der Autobahn wieder aufgehoben werden.

Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens sind derzeit unbekannt.