Ab Montag, 12. Juni: Unterbrechung der U3/U6 in der Innenstadt – Ersatzverkehr

Pendelzug im Abschnitt Odeonsplatz – Sendlinger Tor

Bus-SEV zwischen Sendlinger Tor und Goetheplatz/Implerstraße

Zusätzliche X-Buslinien direkt vom/zum Hauptbahnhof

Wie bereits angekündigt müssen die U-Bahnlinien U3 und U6 nach den Pfingstferien wegen einer Weichenerneuerung am Sendlinger Tor unterbrochen werden. Von Montag, 12. Juni, bis vsl. Sonntag, 30. Juli, kommt es in der Innenstadt zu folgenden Einschränkungen mit Ersatzverkehr:

• Die U3 verkehrt jeweils im 10-Minuten-Takt zwischen Moosach und

Odeonsplatz sowie zwischen Fürstenried West und Goetheplatz.

• Die U6 fährt alle 10 Minuten zwischen Garching-Forschungszentrum

und Odeonsplatz (Hauptverkehrszeiten: alle 5 Minuten bis Münchner

Freiheit) sowie zwischen Klinikum Großhadern und Implerstraße.

• Im Abschnitt Odeonsplatz – Marienplatz – Sendlinger Tor fährt

alle 10 Minuten ein Pendelzug.

• Im Abschnitt Sendlinger Tor – Goetheplatz/Implerstraße sind

ersatzweise die SEV-Buslinien U3 und U6 Busse im Einsatz.

• Zusätzlich richtet die MVG die Buslinien X3 und X6 ein, um schnelle

Direktverbindungen vom/zum Hauptbahnhof anzubieten.

Ausweichempfehlungen

Wegen des Engpasses in der Innenstadt wird Fahrgästen empfohlen, den von der Baustelle betroffenen Abschnitt zu umfahren. Zum Beispiel mit …

• den SEV-Buslinien X3/X6 und U4/U5 via Hauptbahnhof

• U1/U2/U7 und U4/U5 via Hauptbahnhof

• U2 statt U3 vom und zum Scheidplatz

• den S-Bahnlinien vom und zum Marienplatz

• der S7 zwischen Sendling und Innenstadt

• Bestandsbuslinien wie dem Expressbus X30 (Harras – Ostbahnhof) oder der

Linie 54 (Giesing – Harras)

Außerdem stellt die MVG eine temporäre Station für MVG Rad an der Bushaltestelle

der Linie 62 am Sendlinger Tor auf. Hier und an fünf weiteren Stationen im direkten

Umfeld der Baustelle wird der Umstieg aufs MVG Rad mit zehn Freiminuten belohnt.

Grunderneuerung der U-Bahn: Alles neu nach 50 Jahren

Die Weichenanlage südlich des U-Bahnhofs Sendlinger Tor hat nach mehr als 50

Jahren das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Sie wird im Rahmen des

Grunderneuerungsprogramms der Münchner U-Bahn komplett erneuert, damit die

U-Bahn auch in Zukunft zuverlässig bleibt.

Bereits seit Mai informiert die MVG unter anderem mit Flyern, Tickermeldungen,

Durchsagen und Spots über die Sperrung. Bis Mittwoch, 21. Juni, gibt es einen

Infostand am Sendlinger Tor. Detaillierte Infos mit Lage-, Netz- und Fahrplänen

bietet die Projektseite www.mvg.de/weichen.