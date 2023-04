Actionsport-Festival ist vom 30. Juni bis 2. Juli mit einem neuen Contest am Start: Streetdance erobert MASH

Ein Wochenende voller rasantem Sport und kultureller Vielfalt

2023 wird groß! Neuer Contest. Neue Setups. Top-Athlet:innen und jede Menge Lifestyle. Vom 30. Juni bis 2. Juli gehört der Olympiapark den Actionsport-Fans. Auf dem Programm: erstklassiger Skateboard-, Wakeboard- und BMX-Sport – und neu in diesem Jahr – Streetdance. Und natürlich macht das MASH Fest mit seinen interaktiven Zonen, Musik, Kunst und Design das Festival zu einem unverwechselbaren Erlebnis.

„Alle die im letzten Jahr die Dance-Battles auf dem Theatron gesehen haben, konnten erleben, wie fesselnd und spannend Streetdance ist. Darum freue ich mich sehr, dass wir heuer den letztjährigen Side-Event als vollwertigen Contest zeigen können, natürlich auf dem für MASH gewohnten internationalen Niveau“, so Olympiapark-Chefin Marion Schöne.

Der Streetdance-Contest am Theatron wird aus zwei Formaten bestehen: International Breaking 2vs2 mixed und international All Style mixed 7-to-smoke. Zwei spannende Battles, die sowohl mit geladenen, internationalen Top-Tänzer:innen besetzt sein werden, als auch mit Akteur:innen, die sich über eine Pre-selection qualifizieren können. Wer die ersten MASH-Sieger:innen werden, darüber entscheiden pro Format drei internationale Judges.

Ein brandneues Setup bekommen die Skateboarder:innen und BMX-Fahrer:innen, die sich wie im letzten Jahr ihre „Spielwiese“ vor den Rasenstufen am Olympiasee teilen werden. Um nach dem Miniramp-Battle 2022 neue Spannung zu erzeugen, kehrt MASH mit einem neu konfigurierten Setup zurück, dem neben der bestehenden Lake Ramp brandneue Bowl-Elemente hinzugefügt wurden. Dabei werden in beiden Contests eine handverlesene Auswahl internationaler Top-Athlet:innen am Start sein. Die Gewinner:innen der Skateboard-Ausgabe 2022 Lilly Stoephasius (GER) und Jaime Mateu (ESP) haben für München bereits zugesagt. Insgesamt werden sich sechs Frauen und zehn Männer beim Skateboard-Contest messen. Auch die BMX-Athlet:innen – acht Männer und sechs Frauen – werden bei ihren Runs bis zum Finale jede Menge Kreativität und Trickreichtum auf dem neuen Setup an den Tag legen müssen, um den Contest für sich zu entscheiden.

Um den Sieg im Einzel- und Team-Wettbewerb werden beim Wakeboard-Contest insgesamt 19 der weltbesten Athlet:innen ihrer Sportart antreten. Zu den 13 Männern werden unter anderem Vorjahressieger Nico von Lerchenfeld (Köln), Felix Georgii (Kranzegg), local Dominik Gührs, Loic Deschaux (FRA) und die Stuckey-Brüder Trent und Gavin (USA) zählen, bei den Frauen die Siegerin des letzten Jahres Anna Nikstad (USA), Claudia Pagnini (ITA) und Julia Rick (Köln). Das diesjährige Setup wird kompletter sein als je zuvor: Big, Gaps, Drops, Banks und ein Signature Feature von Nico von Lerchenfeld … es wird alles geboten sein.

„Es war ein wunderbares Gefühl nach zwei Jahren Zwangspause 2022 mit 70.000 Besuchern und Besucherinnen ein beeindruckendes MASH-Comeback zu feiern. Denn dieses Festival ist unser ‚Baby‘, das wir seit 2014 mit Unterstützung der Landeshauptstadt München und mit starken Partnern aufgezogen haben. Und ich bin glücklich, dass wir den Münchnern und Münchnerinnen vor allem aber der jungen Generation MASH mit vielen Neuheiten wieder präsentieren zu können“, Marion Schöne.

Für faszinierenden Sport ist auf jeden Fall gesorgt. Aber der allein ist es nicht, der MASH zu einem außergewöhnlichen Event macht. Dazu gehört das MASH Fest und das wird in diesem Jahr neu ausgerollt. Das Ziel: noch mehr erleben, noch mehr genießen. Es wird der Ort bestechender kultureller Vielfalt, mit Musik, Kunst und Design, Infotainment und Interaktion. Wohnzimmer-Flair inmitten des Olympiaparks. Für Jung und Alt – bunt, kreativ, abwechslungs- und einfallsreich. Zahlreiche Aussteller aus den Bereichen Sport, Lifestyle und Nachhaltigkeit werden sich vom Hans-Jochen-Vogel-Platz bis hinunter zum Olympiasee präsentieren. Dazu gibt es spannende Workshops, die neusten Food-Trends und zum Runterkommen natürlich die beliebte Chill-Out-Area. Diese MASH-Klassiker werden heuer auch nicht fehlen: Die Afterparty und die MASH Bühne, die dieses Jahr auf der Halbinsel direkt am Olympiasee stehen wird. Marion Schöne: „Das MASH Fest ist für die verschiedenen Contests der perfekte Rahmen. Dabei sind wir immer auf der Suche nach neuen Bands und Ausstellern, die MASH den perfekten Sommerfestival-Vibe geben. Und noch gibt es ein bisschen Platz. Wer also gerne dabei sein möchte, kann sich gerne melden. Infos dazu gibt es auf der MASH-Homepage.“