ADAC checkt kostenlos Autos in Fürstenfeldbruck

Sicherheit zum Nulltarif: Mobiler ADAC Prüfdienst macht Halt am Mo. 26.05. bis Mi. 28.05.2025 auf dem Volksfestplatz, Marthabräustraße.

Auf Nummer sicher unterwegs: Egal, ob ADAC Mitglied oder nicht – der Mobile Prüfdienst des ADAC Südbayern bietet allen Autofahrern die Möglichkeit, wichtige Funktionen ihres Fahrzeugs kostenlos untersuchen zu lassen. „Unser Truck mit modernster Prüftechnik tourt durch ganz Südbayern und gilt als unabhängige und kompetente Anlaufstelle, mit der wir einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten“, betont Thomas Schwarz, Leiter des Mobilen Prüfdiensts des ADAC Südbayern. Ausgestattet ist der Container mit einem Bremsen- und einem Stoßdämpferprüfstand sowie einer vollwertigen Scherenhebebühne. Dadurch kann der ADAC Techniker an Ort und Stelle Bremsen, Stoßdämpfer, Reifen auf Beschädigungen und den Unterboden auf Mängel kontrollieren. Nach den Messungen erhält der Autofahrer ein Protokoll, das den Zustand der getesteten Funktionen bescheinigt. „Dieses kostenlose Angebot sollten sich Autofahrer nicht entgehen lassen, denn das frühzeitige Aufdecken von Mängeln vermindert Pannenrisiken“, so Schwarz. Der Mobile ADAC Prüfdienst macht Station am

Termin: 26.05. bis 28.05.2025

Prüfzeiten: 9:00 – 13:00 und 14:00 – 18:00 Uhr

Volksfestplatz, Marthabräustraße

Kurzfristige Terminänderungen sind möglich: Interessierte sollten sich stets vorab informieren unter www.adac-pruefzentrum-muenchen.de/mobiler-pruefdienst oder Telefon 089 51 95 177 (Mo-Fr von 8-18 Uhr).

Die Prüfzeit pro Fahrzeug beträgt ca. 8 Minuten. Wir bitten um Verständnis, dass bei hohem Besucherandrang Fahrzeuge nicht mehr geprüft werden können. Rettungswege freihalten.