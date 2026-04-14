160 Jahre Freiwillige Feuerwehr München: Großer Blaulichttag am 16. Mai 2026 auf dem Odeonsplatz

Die Freiwillige Feuerwehr München feiert in diesem Jahr ihr 160-jähriges Bestehen und lädt anlässlich dieses besonderen Jubiläums die Bürgerinnen und Bürger herzlich zum Blaulichttag am Samstag, den 16. Mai 2026, ein. Die Veranstaltung findet von 10 bis 16 Uhr auf dem Odeonsplatz statt.

Der Blaulichttag bietet Einblicke in die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr München, die seit ihrer Gründung im Jahr 1866 ein unverzichtbarer Bestandteil der Gefahrenabwehr in der Landeshauptstadt ist.

Besucherinnen und Besucher dürfen sich freuen auf Präsentation moderner Feuerwehrtechnik, Einblicke in Einsatz- und Notfallabläufe, Informationen zur Jugendfeuerwehr und zum ehrenamtlichen Engagement sowie persönliche Begegnungen mit Einsatzkräften aus verschiedenen Abteilungen der FF München und der anderen Blaulichtorganisationen. Ein Bühnenprogramm begleitet den Blaulichttag und bietet informative Beiträge rund um die Arbeit der Münchner Hilfsorganisationen. Darüber hinaus erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Mit dem Blaulichttag möchte die Freiwillige Feuerwehr München nicht nur ihr Jubiläum feiern, sondern auch die enge Zusammenarbeit der Münchner Hilfsorganisationen sichtbar machen und den direkten Austausch mit der Bevölkerung fördern.

Der Blaulichttag ist kostenfrei und für Menschen jeden Alters geeignet. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Weitere Informationen zum Jubiläumsjahr, zur Veranstaltung sowie zur Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr München finden Sie unter: https://www.ffw-muenchen.de/160-jahre/