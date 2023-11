Advent im Gasteig HP8 – Gemeinsam basteln und musizieren

Neben einem umfangreichen Konzertprogramm bietet der Gasteig HP8 in der Vorweihnachtszeit auch viele Gratis-Aktionen zum Mitmachen.



„Der Gasteig HP8 soll ein Ort sein, an dem sich alle Menschen willkommen und wohl fühlen, ein Treffpunkt, an dem man gerne Zeit verbringt“, sagt Gasteig-Geschäftsführerin Stephanie Jenke. „Auch im Advent gibt es hier ein vielfältiges Programm, angefangen von festlichen Konzerten und Lesungen mit Musik bis hin zu kostenlosen kreativen Mitmachaktionen.“

In der Isarphilharmonie wechseln sich im Dezember namhafte Stars und Orchester ab. Bachs „Weihnachtsoratorium“ zum Beispiel wird gleich dreimal von unterschiedlichen Ensembles präsentiert – vom Bach Collegium München (13.12.), dem Münchner Bach-Chor (17.12.) und dem Orchester der KlangVerwaltung (23.12.). Die Jazzrausch Bigband trifft am 16.12. auf die Münchner Symphoniker, und von der „Missa Solemnis“ (Münchner Philharmoniker, 22.12.) über die „Alpenländische Weihnacht“ (Tölzer Knabenchor, 22.12. nachmittags) bis zum „Christmas Swing“ (Andrej Hermlin & Swing Dance Orchestra, 23.12.) ist für alle Musikfans etwas dabei.

Außerdem werden in der Isarphilharmonie auch Weihnachtsgeschichten erzählt: Die Schauspieler Sebastian Koch (8.12.) und Hans Sigl (12.12.) lesen musikalisch umrahmt besinnliche Texte.

Parallel dazu verwandelt sich der Gasteig HP8 im Advent ab und zu in eine Weihnachtswerkstatt: In offenen Workshops der Münchner Volkshochschule und der Münchner Stadtbibliothek kann man schnitzen, häkeln und stricken, Scherenschnitttechniken ausprobieren und Baumschmuck oder Geschenkanhänger anfertigen (Termine siehe unten).

Ein Höhepunkt ist dann am Samstag, 16. Dezember, ein fröhlich-kreativer Nachmittag unter dem Motto „Gemeinsam im Advent“. Stadtbibliothek und Gasteig laden zum gemeinsamen Basteln ein. An verschiedenen Orten in der Halle E gibt es Live-Musik, Punsch und Plätzchen und zwei Märchenerzählerinnen mit weihnachtlichen Geschichten.

Gemeinsam musiziert wird in der Vorweihnachtszeit gleich an mehreren Tagen. Am 7. und 12. Dezember öffnet die Stadtbibliothek ihr MusikLab in der Halle E unter dem Titel „Weihnachtsmusik zum Mitmachen“ für alle, die ihre Instrumente mitbringen. Wer lieber singt als musiziert, kann zum Beispiel beim „Offenen Sonntagssingen“ der Münchner Volkshochschule am 10. Dezember im Probensaal mitmachen. Zwei Tage später singt der Gasteig-Chor um 17.30 Uhr in der Halle E Weihnachtssongs, bei denen alle einstimmen können.

Damit die Atmosphäre drumherum weihnachtlich ist, bespielt das Künstler-Kollektiv We Are Video eine große LED-Wand in der Halle E: Winterliche Farben verändern sich ununterbrochen und können interaktiv beeinflusst werden.

Im Gasteig HP8 kann man aber nicht nur sich selbst, sondern auch anderen etwas Gutes tun: Bis zum 12. Dezember hängen am Wunschbaum der Stadtbibliothek kleine Sterne mit Wünschen von bedürftigen Menschen in München. Das Motto hier: Stern nehmen, Wunsch erfüllen und als Päckchen wieder abgeben.

Am Heiligen Abend gibt es in der Isarphilharmonie traditionell das Konzert „Weihnachten im Gasteig“ mit einer Mischung aus klassischer Festmusik, Geschichten und Weihnachtsliedern zum Zuhören und Mitsingen.

Einblicke in das Gasteig-Adventsprogramm:

6.12., 17 Uhr: Weihnachtlichen Baumschmuck basteln (gratis)

7.12., 17 Uhr & 12.12., 16:30 Uhr: Weihnachtsmusik zum Mitmachen (gratis)

8.12., 20 Uhr: Weihnachtslesung mit Sebastian Koch

10.12., 10:30 Uhr: Sonntagssingen (gratis)

12.12., 17:30 Uhr: Der Gasteig singt – sing mit! (gratis)

12.12., 18 Uhr: Paper-Cutting (gratis)

12.12., 19:30 Uhr: Weihnachten mit Hans Sigl, twoWell & friends

13.12., 19:30 Uhr: Weihnachtsoratorium, Bach Collegium München

16.12., 14 Uhr: Gemeinsam im Advent – Basteln, Märchen und Musik (gratis)

16.12., 18 & 20:30 Uhr: Jazzrausch Bigband x Münchner Symphoniker

16.12., 19:30 Uhr: JISR goes Klassik, Weihnachtskonzert

17.12., 15:30 Uhr: Eine musikalische Schlittenfahrt, Münchner Symphoniker

17.12., 19:30 Uhr: Weihnachtsoratorium, Münchner Bach-Chor

20.12., 17 Uhr: Nadel-Treff (gratis)

22.12., 15 Uhr: Alpenländische Weihnacht, Tölzer Knabenchor

22.12., 19:30 Uhr: Missa solemnis, Münchner Philharmoniker

23.12., 15 Uhr: Christmas Swing, Andrej Hermlin & Swing Dance Orchestra

23.12., 19:30 Uhr: Weihnachtsoratorium, Orchester der KlangVerwaltung

24.12., 16 Uhr: Weihnachten im Gasteig