Aicher Ambulanz: Erster Wiesn-Montag entspannter als das Wochenende zuvor

Der erste Wiesn-Montag verlief erwartungsgemäß ruhiger als das Wochenende zuvor. Dennoch mussten sich 348 Patienten in der Sanitätsstation begeben, die Tragentrupps rückten 76-mal aus. Insgesamt verlief der Tag wohl auch aufgrund des schlechteren Wetters und des Werktages ruhig und ohne nennenswerte Zwischenfälle.

Als Zwischenfazit nach dem erstem Wiesn-Montag kann festgestellt werden, dass die Einsatzzahlen mit insgesamt 1.531 Patienten bezogen auf den gleichen Zeitraum des Vor-Corona-Jahres 2019 um ca. 12 Prozent angestiegen sind. Äußerst erfreulich ist hierbei jedoch die sehr geringe Anzahl an Abtransporten in die Münchner Kliniken. Nur drei Prozent der Patienten mussten hierbei dem Rettungsdienst zum Weitertransport übergeben werden, in den Vor-Corona-Jahren lag diese Zahl bei 10-13 Prozent. Dies ist eine spürbare Entlastung des Rettungsdienstes und auch der Kliniken. Positiv beeinflussende Faktoren sind sicherlich das erneut eingesetzte CT, in dem inzwischen 39 Patienten untersucht werden mussten und der 24-Stunden-Betrieb der Sanitätsstation.