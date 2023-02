Aktionen zum Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine

Mit verschiedenen kulturellen Aktionen wird am Freitag, 24. Februar, an den Beginn des Kriegs in der Ukraine vor einem Jahr erinnert. Vom 24. Februar bis 6. März wird die Plakataktion „365 Tage Krieg – 365 Friedenstauben“ am Odeonsplatz an der Litfaßsäule vor dem „Tambosi“ zu sehen sein. Dafür bat die Münchnerin Cordula Tettau seit dem ersten Kriegstag in der Ukraine täglich einen Menschen, ihr eine Friedenstaube zu zeichnen: Freund*innen, Unbekannte, Junge, Alte, Menschen aus vielen Ländern, mit den verschiedensten Hintergründen und Orientierungen. Alle Beteiligte verbindet der Wunsch nach Frieden, und so unterschiedlich die Menschen sind, so vielfältig sind die Tauben. Die Aktion richtet sich gegen alle Kriege weltweit, im Besonderen aber gegen den Krieg in der Ukraine. Eine 40-minütige Video-Show mit den Friedenstauben läuft am 24. Februar in München in der Villa Stuck sowie in Städten wie Lindau oder Erfurt. Für Fragen steht Cordula Tettau am 24. Februar zwischen 11.30 und 12.30 Uhr an der Litfaßsäule, bei schlechtem Wetter im „Starbucks“ am Odeonsplatz zur Verfügung. Kontakt per E-Mail: cordulatettau@outlook.com. Die Plakataktion wird vom Kulturreferat der Stadt München unterstützt. Darüber hinaus laden die Münchner Kammerspiele am Freitag, 24. Februar, unter dem Titel „Krieg“ zu einem Gespräch mit Sasha Marianna Salzmann und weiteren Gästen ein Der Eintritt ist frei. Informationen online unter www.muenchner-kammerspiele.de.

In der Villa Stuck findet von 17 bis 21 Uhr eine Veranstaltung mit Performance der ukrainischen Künstlerin Tetiana Kornieieva, kuratiert von Teresa Retzer (Haus der Kunst, Artist at Risk), statt sowie eine Präsentation aus dem Projekt „I have no words. There is no title” mit ukrainischen Kunstschaffenden. Informationen unter http://www.villastuck.de Die Schauburg – Theater für Junges Publikum wird am 24. Februar im Rahmen der Aufführung zu „Erik*a“ eine Gedenkminute abhalten, ebenso die Münchner Philharmoniker vor ihrem Konzert und vor der öffentlichen Generalprobe.

Außerdem wird das NS-Dokumentationszentrum München am 24. Februar anlässlich des Jahrestags die Beflaggung „Eine Taube breitet ihre Flügel aus und bittet um Frieden“ anbringen. Infos unter www.nsdoku.de.