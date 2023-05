Aktionstag „Pflanz den Gasteig“ im Gasteig HP8

Biete Kaktus – Suche Tomate

Auf der neuen Kulturinsel des Gasteig HP8 heißt es am Samstag, 13. Mai „Pflanz den Gasteig“: Das Finale der großen Pflanzentauschbörse der Münchner Stadtbibliothek wird begleitet von Live-Musik, Veranstaltungen mit Pflanzenfachleuten und Malaktionen für Kinder. Der Eintritt ist frei!

Ende April erst wurde die neue Kulturinsel auf dem Platz am Kulturkraftwerk vor dem Gasteig HP8 eröffnet. Jetzt gibt es dort schon das nächste Fest. Im Rahmen des Flower Power Festival München dreht sich einen Tag lang alles um Natur und Pflanzen.



„Die Kulturinsel blüht und ist da, um von allen genutzt zu werden,“ sagt Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner. „Als Festivalzentrum des Flower Power Festivals feiern wir an diesem Samstag die Natur in der Stadt.“



Bereits ab Dienstag, 9. Mai findet in der Münchner Stadtbibliothek in der Halle E eine Pflanzentauschbörse statt. Nach dem Motto „Kaktus gegen Tomate“ kann tagsüber gehandelt werden: Hobbygärtner*innen bringen mit, was in ihrem Beet oder auf der Fensterbank im Überfluss gedeiht, und im Tausch dazu nehmen sie mit nach Hause, was bisher gefehlt hat.



Zum Finale der Pflanzentauschbörse wird am Samstag, 13. Mai ab 10 Uhr der Handel bei gutem Wetter nach draußen verlagert. Zusätzlich wird ab 11 Uhr auf der Kulturinsel gefeiert und eine Menge „grüner Input“ geboten: Julia Kramer vom Begrünungsbüro des Green City e.V. hält um 11:30 Uhr einen Vortrag über Vorteile, Varianten und Fördermöglichkeiten der Stadt München bei Bepflanzungen um und am Haus. Im Anschluss daran beantwortet die Expertin auch konkrete Fragen, wie man die eigene Fassade, den Innenhof oder Vorgarten ideal und kostengünstig begrünen kann.



Zum Wachsen brauchen Pflanzen vor allem eines: gesunden Boden. Deshalb gibt die Geografin und Pädagogin Ruth Mahla um 15 Uhr in einem Workshop Tipps, wie man die Beschaffenheit des eigenen Gartens erkennen kann. Einfache Analysen helfen zu verstehen, was der Boden braucht.



Entspannte Stimmung beim Aktionstag „Pflanz den Gasteig“ garantiert das Duo SOYL. Kathi Bestler und Patric Eckstein treten seit über 15 Jahren gemeinsam mit einer Mischung aus Pop, Rock und Soul auf und präsentieren auf der Kulturinsel über den ganzen Tag verteilt Ausschnitte aus ihrem aktuellen Programm „Story Of Your Life“.



Und auch für den Nachwuchs ist gesorgt: Kinder können bei gutem Wetter mit der Künstlerin Claudia Königsmann ein buntes Blüten-Schmetterlings-Mandala mit Kreide auf den Asphalt malen, Blumenanstecker basteln oder ein Bild für den Malwettbewerb „Biene trifft Blüte“ gestalten: Drei Kindermotive kommen auf das Etikett des ersten Kulturhonigs, den die fleißigen Bienen bereits in ihrem Stock auf dem Dach des Gasteig HP8 sammeln.

Pflanz den Gasteig – Der Flower-Power-Aktionstag

Samstag, 13. Mai, 11 – 17 Uhr

Gasteig HP8

Platz „Am Kulturkraftwerk“

Eintritt frei

Bei Regen findet der Aktionstag in der Halle E statt.