Alter Peter: Zeigerpaar wieder montiert

Wegen heftiger Sturmböen hatte sich am 5. November 2023 um 4.54 Uhr das Zeigerpaar am unteren Ziffernblatt der Uhr auf der Westseite des Kirchturms des Alten Peter ineinander verhakt. Dabei wurden die beiden 3,25 Meter und 2,74 Meter langen Zeiger so stark beschädigt, dass das Baureferat sie abmontieren musste.

Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer: „Die vom Baureferat beauftragte Firma hat die Zeiger in enger Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde repariert und saniert. Das Baureferat konnte die Arbeiten heute abschließen und dem Alten Peter sein fehlendes Zeigerpaar nun wieder funktionstüchtig und widerstandsfähiger zurückgeben.“ An den 24 und 14 Kilogramm schweren, historischen Zeigern wurde insbesondere die vorhandene Zeigerkluppe (Zeigerbefestigung an der Welle) nachgearbeitet. Ein Stabilisierungsblech im Mittelteil des Zeigers und zusätzliche Stahlprofile parallel zu den geschmiedeten Zeigerrippen versteifen den Minutenzeiger zusätzlich. Außerdem wurden die Zeiger entlackt, entrostet, neu lackiert und zusätzlich vergoldet.

Heute haben Industriekletterer das Zeigerpaar außen am Turm des Alten Peter wieder auf die richtige Höhe gebracht, so dass sie wieder an die Zeigerwellen montiert werden konnten. Die Uhr ist nun wieder in Betrieb.