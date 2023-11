Altstadt: Festnahme von Tatverdächtigen nach Taschendiebstählen

Am Mittwoch, 22.11.2023, kam es im Bereich der Sperrengeschosse am Hauptbahnhof sowie am Marienplatz zu insgesamt acht Taschendiebstählen durch zu diesem Zeitpunkt unbekannte Täter.

Am Donnerstag, 23.11.2023, überwachten daher Beamte der Münchner Taschendiebfahndung relevante Bahnhöfe. Gegen 14:45 Uhr, konnten die Fahnder drei Frauen beobachten die versuchten einer älteren Dame den Geldbeutel aus ihrem Rucksack zu entwenden. Im Anschluss wurden die drei Frauen festgenommen.

Bei den Frauen handelt es sich um ukrainische Staatsangehörige im Alter von 45, 25 und 24 Jahren. Den drei Frauen können alle acht Fälle des vollendeten Taschendiebstahls zur Last gelegt werden. Sie werden im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 55 geführt.