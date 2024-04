65-Jährige bei Unfall mit LKW tödlich verletzt

Am Freitag, 27.04.2024, gegen 15:00 Uhr, kam es in der Kreillerstraße kurz vor der

Bajuwarenstraße zu einem folgenschweren Unfall.

Ein 66-jähriger aus dem Landkreis Ebersberg befuhr mit einem Mercedes Lkw die

Kreillerstraße in Fahrtrichtung Haar (stadtauswärtige Fahrtrichtung). Kurz vor der

Bajuwarenstraße wechselte der 66-Jährige mit seinem Fahrzeug die Fahrspuren, welche

an dieser Örtlichkeit durch eine Radverkehrsanlage / einen Fahrradweg getrennt sind, um

sich anschließend auf dem Rechtsabbiegerstreifen für die Bajuwarenstraße einzuordnen.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 65-Jährige mit einem Fahrrad auf der Kreillerstraße auf der

dort befindlichen Radverkehrsanlage / dem Fahrradweg ebenfalls in Richtung Haar.

Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die 65-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass

sie noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen erlag.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreillerstraße in Richtung Haar für mehrere

Stunde gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs werden durch die Münchner

Verkehrspolizei geführt.