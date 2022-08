Altstadt-Lehel: Zimmerbrand in einer Dachgeschosswohnung

Seitzstraße – Am Sonntagnachmittag ist der Integrierten Leitstelle eine starke Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus gemeldet worden.

Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, drang starker Rauch aus dem Dach. Umgehend begaben sich Atemschutztrupps zur Brandbekämpfung in das Dachgeschoss. Außerdem wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht. Da die Gefahr bestand, dass sich der Brand auf den Dachstuhl ausbreitet, wurden weitere Einheiten nachgefordert. Weitere Atemschutztrupps kontrollierten das Gebäude und brachten die Bewohnerinnen und Bewohner ins Freie.

Nach einer Stunde meldete der Einsatzleiter „Feuer aus“. Glücklicherweise hielt die Dachhaut dem Feuer stand, sodass es nur ein Wohnungsbrand und kein Dachstuhlbrand war.

Verletzte gab es bei diesem Einsatz nicht. Der Sachschaden wird auf zirka 100.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.