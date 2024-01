Andreas Eder spielt bis Saisonende nicht mehr für die Red Bulls

Stürmer Andreas Eder ist an die sportliche Leitung des EHC Red Bull München mit der Bitte herangetreten, die restliche Saison für einen anderen Club auflaufen zu dürfen. Die Red Bulls haben dieser Bitte entsprochen und einem Leihgeschäft mit einem schweizerischen Verein zugestimmt.

Eder erhielt erstmals 2015 einen Vertrag beim Profiteam der Red Bulls. Vier Jahre später wechselte der 27-Jährige zunächst für eine Saison zu den Nürnberg Ice Tigers, in der Folge lief er zwei Spielzeiten für die Straubing Tigers auf. Im Frühjahr 2022 kehrte er wieder zurück in die bayerische Landeshauptstadt. Insgesamt absolvierte der Stürmer für die Münchner bislang 249 Partien in Deutschlands höchster Eishockey- sowie 46 Begegnungen in der europäischen Königsklasse.