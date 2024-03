Das Baureferat erneuert ab Montag, 25. März, den unteren Turmaufzug im Rathaus. Der in die Jahre gekommene Aufzug war sehr störanfällig und fiel oft aus, so dass der Einbau eines neuen Aufzugs notwendig ist. Der neue Aufzug wird voraussichtlich Ende Mai in Betrieb gehen und dann auch wieder für die Auffahrt zum Turm nutzbar sein. Bis dahin ist der Besuch der Aussichtsplattform im Rathausturm nicht möglich.