Aubinger Herbstfest 2022 ist eröffnet

Es ist das Angebot für alle Münchnerinnen und Münchner: das Aubinger Herbstfest. Das beliebte Stadtteilvolksfest lud zum 31.mal ein, um gemeinsam zu feiern und auch um Tradition und Brauchtum zu unterstützen. Ebenso bietet es viele, auch kostenlose Attraktionen für Kinder und Familien.

Die Eröffnung am Donnerstag, 01. September begann traditionell mit einem Standkonzert am Maibaum im Herzen von Aubing an der Bergsonstraße Ecke Altostraße. Dort trafen sich dann auch die vielen Vereine mit Ihren Fahnen und Vereinswägen und starteten unter musikalischer Begleitung zu einem Festzug mit Festkutsche durch Aubing und zogen auf das Aubinger Herbstfest am Belandwiesenweg ein.

Das Aubinger Herbstfest geht noch bis 04. September 2022