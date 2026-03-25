Auf die Plätze, fertig, los: Sportsbar „Zum Stiftl“ eingeweiht

Am Viktualienmarkt gibt es ein neues Gastronomie-Highlight, das Pfarrer Rainer Maria Schießler jetzt im Rahmen einer fröhlichen Feier eingeweiht hat: Das Wirtepaar Lorenz und Christine Stiftl lädt in die Sportsbar „Zum Stiftl“ ein!

„Die Sportsbar ist eine echte Bereicherung für Münchens gastronomische Vielfalt“, sagte Wirtschaftsreferent und Wiesn-Chef Christian Scharpf, der Lorenz Stiftls beruflichen Erfolgsweg skizzierte – bis hin „zum Olymp“, dem Paulaner-Festzelt auf der Wiesn, dessen Festwirt Stiftl heuer erstmals sein wird.

„Mit der Sportsbar habt ihr ein echtes Schmuckstück geschaffen“, so Paulaner-Geschäftsführer Thomas Drossé in seiner Ansprache, gewandt an Lorenz und Christine. „Ob klassisches Wirtshaus, Stehausschank oder jetzt auch Sportsbar: Ihr steht für starke gastronomische Projekte – und wir freuen uns schon riesig auf den 19. September!“ Auf den Wiesn-Start!

Georg Baudrexl, Paulaner-Verkaufsdirektor Gastronomie, betonte, dass die Brauerei von Lorenz Stiftls Idee einer Sportsbar „gleich Feuer und Flamme“ gewesen sei. Entstanden sei nun „ein Ort, an dem Menschen gern zusammenkommen“.

Zwei Fußball-Legenden in der Sportsbar

Dem stimmten die Gäste der Einweihungsfeier in der proppenvollen Sportsbar mit viel Applaus zu: unter vielen anderen Stadtpolitiker wie Wiesn-Stadträtin Anja Berger, Thomas Linsmayer, der Chef des Deutschen Theaters (wo die Stiftl-Gastronomie der Gastro-Partner ist), Wolfgang Fischer von City-Partner, Licht-Designer Werner Memmel, der die neue Sportsbar nicht nur ins richtige Licht gerückt hat, sowie Familienmitglieder von Lorenz und Christine Stiftl, Freunde und Geschäftspartner.

Zwei Gäste wurden geradezu bejubelt. Nicht verwunderlich, schließlich sind sie Fußball-Legenden: Meisterlöwe Fredi Heiß und FC-Bayern-Star Thomas Linke, der Lorenz und Christine Stiftl als Geschenk ein eingerahmtes und von weiteren Ex-Kickern unterschriebenes Trikot mitgebracht hatte.

Pfarrer Rainer Maria Schießler, der als bekennender Sechzger-Fan unter seiner Stola einen Schal der Löwen trug, hatte dem Wirtepaar schon tags zuvor ein Kreuz gebracht, das jetzt am Eingang der Sportsbar hängt. Vor der offiziellen Einweihung sprach Pfarrer Schießler, der heuer auch schon das Stiftl-Wirtshaus Spöckmeier eingeweiht hatte, jetzt über Verbindungen von Sport und Religion, Sport und Glauben sowie Fairness und Gemeinschaft. Seit Schießlers launiger Einweihungsrede ist auch bekannt, dass Apostel Paulus „ein absoluter Sportfreak“ war.

Trikots von Kimmich und Musiala

Somit hätte auch ihm die Sportsbar „Zum Stiftl“ fraglos gefallen! Dass Sport hier eine große Rolle spielt, sieht man sofort: Die Wände schmücken eingerahmte und unterschriebene Trikots, beispielsweise der FC-Bayern-Stars Jamal Musiala oder Joshua Kimmich, alte und neue (auch durchaus amüsante) Fotos von Sportlern und Sportlerinnen, Stadien und sportlichen Ereignissen aller Art. Letztere gibt es in der Lounge der Sportsbar auch auf aufgezogenen reproduzierten Zeitungsseiten von anno dazumal zu bestaunen.

Für sportliche Live-Erlebnisse sorgen in der Sportsbar – zu der Lorenz Stiftl auf seiner USA-Reise vor vier Jahren inspiriert wurde – 14 große Flatscreens: Von jedem der rund 100 Innenplätze (ob Hochstuhl, Bank oder Hocker in origineller Flaschenverschluss-Form) ist beste Sicht garantiert.

Zwei Bildschirme sind so ausgerichtet, dass auch die Gäste draußen auf der Freischankfläche mit weiteren rund 100 Sitzplätzen bei Fußball, Basketball, Tennis und Co. mitfiebern können. Dafür lässt sich die Fensterfront vollständig öffnen. Eine moderne Markisenanlage bietet gegebenenfalls Sonnenschutz.

Leberkäs-Burger und vereiste Zapfhähne

Zelebriert wird nicht nur Sport, sondern auch das Bier: süffiges Paulaner Bier. Einen ebenso spektakulären wie ungewohnten Anblick bieten die sichtbaren Biertanks im Gastraum – wie auch die glitzernd weißen Zapfhähne: Diese sind vereist und bieten so besten Biergenuss.

Für diesen sorgt zusätzlich eine große Gläserkühlung. Für das kulinarische Wohl ist allerlei geboten, auch moderne Interpretationen von klassischen bayerischen Schmankerln.

Das Angebot reicht von Snacks wie Nachos, Chicken Wings oder Onion Rings bis zu raffinierten Burgern. Auf der Karte stehen zum Beispiel ein Chicken-Brezn-Burger mit knusprigem Hähnchenfilet im Laugen-Bun, eine feine Veggie-Variante oder ein Leberkäs-Burger mit abgebräuntem Leberkäs, Spiegelei, Bergkäse, Krautsalat, Tomate und Obazda.

Außerdem locken BBQ Ribs, ein Münchner Schaschlik mit zart mariniertem Schweinefleisch am Spieß, Leberkäs-Bites mit süßem Senf, Krautsalat und Obazda-Dip oder beispielsweise „Stiftls Hotdog“ mit pikanter Käsekrainer in der Laugenstange, Krautsalat, Speck und Röstzwiebeln.

Für Freunde und all jene, die nicht nur gern zusammen Fußball und Co. schauen, sondern auch ihr kulinarisches Erlebnis teilen wollen, empfiehlt sich der „Mixed Sportsbar Basket“ mit BBQ Ribs, Chicken Wings, Dips und mehr.

Keine Frage: Die neue Sportsbar „Zum Stiftl“ beim Viktualienmarkt (Prälat-Zistl-Str.10) ist ein lebendiger Ort für Emotionen und Begegnungen, ein spannender Treffpunkt zum gemeinsamen Erleben, Essen, Trinken und Wohlfühlen.

Für weniger Sportbegeisterte empfiehlt sich der Besuch in der Prälat-Zistl-Straße 12: Im Haus direkt neben der Paulaner-Sportsbar „Zum Stiftl“ ist der Augustiner-Stehausschank „Zum Stiftl“.