Auf gehts zur 13. Hofbräu-Dult am Samstag am 15.07.2017

Am Samstag, 15.07.2017, findet auf dem Brauereigelände von Hofbräu München in der Hofbräuallee 1 in 81829 München-Riem die 13. Hofbräu-Dult statt. Von 11:00 Uhr bis 23:00 Uhr verwandelt sich das Brauereigelände in ein Volksfest für die ganze Familie. Neben dem Brauereirundgang, bei dem die Besucher die Geheimnisse der Brautradition einer echten Münchner Brauerei kennen lernen können, gibt es ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm.

Der Eintritt ist frei, die Preise sind familienfreundlich und die Maß kostet € 6. Zwischen der U-Bahn-Haltestelle Messestadt Ost (U2) und der der S-Bahn-Haltestelle Riem (S2) fahren den ganzen Tag Shuttle-Busse.

Die Hofbräu-Dult ist ein Tag zum Genießen. Für den Gaumen serviert das Hofbräuhaus bayerische Schmankerl – vom Ochs am Spieß bis zur Leberkäsesemmel. Wer mehr auf Fisch steht, ist bei Beppos Steckerlfischbraterei genau an der richtigen Stelle. Von internationalen Delikatessen wie Burger und Pulled Pork, serviert von der S-Fahrfabrik, bis hin zu bodenständiger, regionaler Küche, aufgetischt von Burgis aus der Kartoffelregion Oberpfalz – die Food Trucks lassen keine Wüsche offen und liefern schnelles Essen in Gourmetqualität.

Die Traditionshäuser Dallmayr und Bäckerei Zöttl sorgen für besten Kaffee und köstliche Kuchen. An einem Schatten-Platz im Weißbierkarussel läßt sich das bunte Treiben entspannt bei einer kühlen Weißbierspezialität verfolgen. Das Münchner Traditionsunternehmen Elly Seidl und die Würzburger Sektkellerei Oppmann verwöhnen nicht nur die Damen mit delikaten Süßigkeiten und Gebäck sowie spritzigen Drinks.

Für die kleinen Besucher gibt es Ponyreiten, ein Kinderkarussell, ein Pferde-Rodeo , einen Schleuderball, ein Bungee-Trampolin und eine Riesenhüpfburg. Im betreuten Kinderzelt von „Muckids“ wird die Hofbräu Dult für die Kleinen zum Erlebnis, während die Großen ganz entspannt alle anderen Attraktionen erleben.

Im Hofbräu-Express kann die ganze Familie gemeinsam bei einer Kutschfahrt das Brauereigelände erkunden.

In der Zeit von 11:00 bis 17:00 Uhr erfahren die Besucher bei einem Brauereirundgang alles über die Braukunst bei Hofbräu München. An zentralen Stationen erklären die Brauer den Besuchern die Besonderheiten der Bierspezialitäten. Besucher können auf dem Rundgang verschiedene Biere in kleinen Gläsern (0,1 l) verkosten oder sich eine ganze Maß für € 6,- schmecken lassen. Ein Highlight ist das unfiltrierte Oktoberfestbier zum selber zapfen. Wer gerne Brauereiutensilien sammelt, kommt beim Brauerei-Flohmarkt auf seine Kosten.

Auf der großen Showbühne gibt es ein umfangreiches Programm. Um 11:00 Uhr geht es bayrisch-traditionell mit der Ammerthaler Blasmusik los. Um 12:00 Uhr zapft Brauereidirektor Dr. Möller dann mit Moderator Barry Werkmeister ein 50l-Freibier-Fass an. Trachten Angermaier präsentiert um 13:15 Uhr und um 18:00 Uhr rechtzeitig vor dem Wiesn-Beginn die neuesten Trachten-Trends. Um 13:15 Uhr singen und tanzen die Studenten der Bayerischen Theaterakademie August Everding Solos, Duette und Ensembles aus den größten Broadway-Musicals. Gegen 14:00 Uhr folgt mit „Da Rocka und Da Waitla rockiger Sound mit mundartlichen Texten.

Um 14:45 und 16:30 Uhr übernehmen Gerry und Gary mit Ihrer hüttengaudi das musikalische Zepter auf der großen Hofbräu-Showbühne und liefern mit Sounds von den 70ies bis heute garantierte Partystimmung.

Um 15:45 Uhr und 18:00 Uhr bietet die choreografierte Trachtenmodenschau von Trachten Angermeier rechtzeitig vor dem Oktoberfest einen guten Einblick, welche Trachten in diesem Jahr angesagt sind und wie sie kombiniert werden. Von 19:00 Uhr bis ca. 21:00 Uhr entstaubt die 80er-Jahre Coverband Studio 84 die größten Hits der Achtziger und versieht sie mit neuem Glanz.

Ab 21:00 Uhr legt Arabella-DJ Klaus Schwaiger dann bis zum Veranstaltungsende auf.

Das komplette Bühnenprogramm in der Übersicht:

11:00 Uhr

Eröffnung mit der Ammerthaler Blasmusik aus Vaterstetten

12:00 Uhr

Begrüßung durch Brauereidirektor Dr. Michael Möller und Moderator Barry Werkmeister

12:15 Uhr

Musikalischer Frühschoppen mit der Ammerthaler Blasmusik

13:15 Uhr

Theaterakademie August Everding präsentiert Musical-Highlights

14:00 Uhr

Da Rocka & Da Waitler (DRDW)

14:45 Uhr

Gerry & Gary und Hüttengaudi.tv

15:45 Uhr

Angermaier Trachten-Modenschau I

16:30 Uhr

Gerry & Gary und Hüttengaudi.tv

18:00 Uhr

Angermaier Trachten-Modenschau II

19:00 Uhr

Studio 84 – Das Beste der 80er

21:00 Uhr

Disco mit Arabella-DJ Klaus Schweiger

23:00 Uhr

Veranstaltungsende

Weitere Informationen zur 13. Hofbräu-Dult, das gesamte Veranstaltungsangebot und eine Anfahrtsbeschreibung finden Sie unter: http://dult.hofbraeu-muenchen.de/

Hofbräu München, Hofbräuallee 1, 81829 München