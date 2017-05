Auf geht´s zur 16. „Nacht der Tracht“

DIE Trachten-Party Münchens

Die „Nacht der Tracht“ geht in die nächste Runde und auch in diesem Jahr bringen rund 4.000 Gäste den Löwenbräukeller standesgemäß zum Kochen! Fesche Dirndl und schneidige Buam feiern auf der einzigartigen Trachtenparty bis in die frühen Morgenstunden. „In Sachen Flirten steht die „Nacht der Tracht“ dem Oktoberfest in nichts nach“, so die Veranstalter Christian Schottenhamel und Philip Greffenius über die Begehrlichkeit der Veranstaltung. „Da kommt sich der ein oder andere schon näher.“

Programmüberblick: Auf dem Programm stehen zünftige Blasmusi von den „Feldmochingern“, Goaßlschnalzer und selbstverständlich sorgt die Partyband „Bergluft“ wieder für ausgiebige Feierlaune. Zur späteren Stunde macht DJ Enrico Ostendorf an den Turntables die Nacht zum Tag. Außerdem wird allen Fashion Fans an beiden Abenden eine mitreißende Modenschau präsentiert! Wir freuen uns, Angermaier Trachten als Partner bei der „Nacht der Tracht“ mit an Bord zu haben. Seien Sie gespannt auf viele weitere Specials und Highlights!

Freitag, 19. Mai und Samstag, 20. Mai 2017 19:30 Uhr, Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz

Der Vorverkauf läuft!

Tickets gibt`s unter: www.nachtdertracht.de