Auf geht’s zur Jakobidult vom 29. Juli bis zum 6. August 2017 auf dem Mariahilfplatz

Vom 29. Juli bis zum 6. August 2017 findet am Münchner Mariahilfplatz in der Au die Jakobidult statt. Die älteste der drei Auer Dulten, beurkundet bereits im 14. Jahrhundert, bietet buntes Markttreiben, familienfreundliches Volksfestvergnügen und Biergartenseligkeit unter schattigen Kastanien. 297 Marktkaufleute und Schausteller auf 22.000 Quadratmetern Fläche laden zum Vergnügen, Shoppen und Genießen ein.

Am Dienstag, 2. August, ist Familientag und für die daheimgebliebenen Schulkinder eine gute Gelegenheit, den Auftakt der Großen Ferien auf der Jakobidult zu feiern. Bei ermäßigten Fahrpreisen macht es um so mehr Spaß, sich im Wellenflug den Wind um die Nase wehen zu lassen oder seine Fahrkünste im Autoskooter zu testen. Die ganze Familie kann um die Wette Spicker werfen oder Enten angeln. Wer wissen möchte, wie der rosa-weiße Pfefferminzbruch hergestellt wird, bekommt bei der Vorführung des Zuckerbäckers Alexander Siljanovic einen Einblick. Für Kleinkinder ist die Jakobidult ideal für erste Volksfesterfahrungen. Auf dem überschaubaren Schaustellerareal laden zwei Kinderkarussells zu gemächlichen Rundfahrten ein. Im Kasperltheater vergnügen sich kleine wie große Dultgäste gleichermaßen. Hoch in die Lüfte fliegen die Schiffschaukeln, für kleine Kinder lässt sich die Flughöhe angemessen dosieren. Zum Service gehören auf der Jakobidult Wartebänke für Erwachsene, Kinderwagenparkplatz und Wickeltisch.

Freiluftkaufhaus Auer Dult – Neuheiten

Auf der Jakobidult stellt erstmals Marion Perl ihre Silberschmuckkreationen mit edlen Steinen vor. Mit Rosenquarz, Amethyst, Onyx und anderen Edelsteinen zaubert sie Unikate von Ketten, Armbändern, Ringen und Anhängern. Auch Stephanie Fuchs hat Dultpremiere und präsentiert selbstentworfenen und angefertigten (Ohr)Schmuck nach dem Upcycling-Konzept: Schon vorhandene Materialien werden zu neuen Schmuckstücken verwertet, um die Neuproduktion von Rohmaterialien einzudämmen. Erstmals Schmuck aus der Kollektion von Michael Michaud, der sich im Design von der Natur inspirieren lässt, ist bei Stephan May auf der Dult zu erwerben. Hochwertiger energetischer Designerschmuck, der mit der Kraft der Magnete das Wohlgefühl steigern soll, verkauft Andrea Geiger als Neuheit. Taschen zu akzeptablen Preisen und in hoher Qualität bietet Claudia Sicheneder an. Auf edles Porzellan der großen Marken aus München, Berlin und Sachsen hat sich Margarete Eheberg spezialisiert, die neu bei den Tandlern einen Stand hat. Jugendliche Behinderte der Feintäschnerei des Berufsbildungswerk München des Bezirks Oberbayern liefern die handgefertigten (Trachten-)Taschen, Taschen für Notebook und Handy aus Filz. Der besondere Service: Kunden können die Ware individuell auf der Dult gestalten lassen: Verzierungen, Trägerriemen oder Taschenverschlüsse liegen zur Auswahl bereit. Wer herzhafte Salami liebt, ist am neuen Stand von Elvira Zeitlhöfler richtig: Hier gibt es eine große Auswahl thüringischer Wurstspezialitäten, auch in Bio-Qualität: Knoblauch-, Chili-, Fenchelsalami, Knackwurstringe, Wildsalami, Salami mit Nüssen und Mettwürste – in Tonziegelkammern gereift, über Buchenholz würzig geräuchert.

Freiluftkaufhaus Auer Dult – Bewährtes

Auf der Dult gibt es kaum etwas, was es nicht gibt: Glas und Keramik, Wachswaren, Textilien und Leder, Korbwaren, Süßigkeiten oder altbewährte Heilmittelchen auf Kräuterbasis – was das Herz begehrt. Die Dult gilt als Europas größter Geschirrmarkt; jedes Haferl und jeder Topf findet dort bestimmt seinen Deckel. Bestes „Asphalttheater“ findet in der Neuheitengasse statt mit den sogenannten „Spezialisten“ als Akteuren, die von der Autolackpolitur über den Gemüsehobel bis zu Zimteinlegesohlen Praktisches anbieten. Bei den zahlreichen Tandlern und Antiquitätenhändlern auf Schatzsuche zu gehen, macht Spaß und ist oft lohnend.

Zur Erfrischung zwischendurch gibt es auf der Sommerdult vitaminreiche Säfte, Eis und Eiskaffee. Wer es prickelnd mag, löscht den Durst mit Bier und Hollerblüzzante, einem speziellen Schaumwein auf Hollerblütenbasis. Köstlichkeiten zum Essen bietet die Dult-Gastronomie: Steckerlfisch, Hendl, Käsespezialitäten, Reiberdatschi, Bratwurst, aber auch Bavesen, Crêpes, Waffeln und süße Delikatessen wie Türkischer Honig, Gebrannte (Bio-)Mandeln und Baumstrietzel. Ein Besuch auf der Sommerdult ist ein Stück „Urlaub daheim“.

Öffnungszeiten

Warenverkauf: täglich 10 bis 20 Uhr Schaustellergeschäfte: täglich 10.30 bis 20 Uhr Der Auer Dult-Flyer mit allen wichtigen Information ist auf der offiziellen Webseite www.auerdult.de abrufbar.

Pfarrei Mariahilf lädt ein

Während der Jakobidult bietet die Pfarrei Mariahilf Turmbesteigungen mit Vorführung des Carillons, eines Glockenspiels mit 65 Glocken im Turm der Mariahilfkirche, an. Nähere

Infos: www.mariahilf-muenchen.de und www.duschledv.de/carillon.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Auer Dult Im Bereich der Dult rund um den Mariahilfplatz bestehen keine Parkmöglichkeiten. Mit dem MVV ist die Auer Dult mit der Straßenbahnlinie 17, den Bussen 52 und 62 sowie mit der U1/2 (U-Bahn-Stationen Fraunhoferstraße oder Kolumbusplatz) gut zu erreichen.