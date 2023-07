Auf in eine verzaubernde Mittelalter-Welt – der fulminante Auftakt des Kaltenberger Ritterturniers macht Lust auf mehr

Eine Ritterturniershow, die das Publikum in Atem hält und zum Mitmachen bewegt. Musikgruppen, die aufhören lassen. Gaukler mit neuen spektakulären Programmen und Gaumenfreuden, die man sonst nicht findet. Wir ziehen ein Fazit des ersten Kaltenberg-Wochenendes mit den schönsten Momenten und Bildern und verraten wertvolle Tipps, mit denen der Besuch auf Schloss Kaltenberg an den kommenden Wochenenden unvergessen wird.

Eine vollbesetzte Arena? Kann in Kaltenberg durchaus vorkommen. Doch eine vollbesetzte Arena bereits in der Gauklernacht? Das war ein erster Höhepunkt der Spielzeit 2023. Verantwortlich für dieses Highlight waren Hypnotica. Die Tschechen zauberten aber auch eine fulminante Feuershow in den Arena-Sand, die zum Staunen und Träumen einlud. Gerechter Lohn war der Applaus tausender Hände, der über die Ränge brandete. Beste Stimmung herrschte auch beim Auftritt der legendären Band Corvus Corax auf der Rabenbühne. Einmal mehr aufhorchen ließen die Schweizer Musiker von Koenix, die gerade dabei sind, sich eine immer größer werdenden Fangemeinde zu erspielen. Des Teufels Lockvögel setzten ebenfalls musikalische Akzente. Schon die Gauklernacht am Freitag zeigte eindrucksvoll, wie überbordend, vielfältig und abwechslungsreich das Bühnenprogramm auf Schloss Kaltenberg gestaltet ist. Ob auf der Raben, Schlossgraben-, Markt- oder der Waldbühne – das Publikum genoss die mal witzigen, mal fantastischen Darbietungen und die zauberhafte Stimmung auf dem Gelände im Fackelschein bis tief in die Nacht.

Der Samstag stand dann ganz im Zeichen der Premiere der neuen Ritterturniershow. In „Der Verrat des doppelten Ritters“ entspann sich in der voll besetzen Arena eine rasante Verwechslungsgeschichte um den Schwarzen Ritter Melwas und den edlen Ritter Seyfried. Das Publikum feierte nicht nur die packenden Kämpfe mit Lanze und Schwert, sondern auch theatrale Momente und groß angelegte Choreografien. Vor allem gegen Ende der Show, als das Publikum plötzlich zur stärksten Waffe gegen den Schwarzen Ritter wird, liefen allen in der Arena Gänsehautschauer über den Körper. Was für ein Erlebnis. Anschließend wurde die Stimmung in den Lagern, Schänken und vor den Bühnen mit jeder Stunde immer ausgelassener.

Der erste Sonntag des Kaltenberger Ritterturniers gehörte dann wieder besonders den Familien, die genug Zeit hatten von Markstand zu Marktstand zu schlendern, den Ritterspielplatz neben dem Biergarten zu besuchen oder das neue Kinderparadies nah der Walhall zu erkunden. In dem können Kinder sich unter anderem beim Bogenschießen austoben, kreativ tätig werden und basteln oder malen. Und nach der Ritterturniershow in der Arena konnten die Kinder ihren Helden im Arenasand beim Kinderritterturnier nacheifern – Ritterschlag inklusive.