Aufgeklebtes Passbild – Prüfdienstmitarbeiter der Deutschen Bahn erkennt Fälschung

Kurz vor 13 Uhr kontrollierten Prüfdienstmitarbeiter der Deutschen Bahn in einer S-Bahn (S8, vom Flughafen kommend) einen Mann, der kein Ticket vorweisen konnte. Bei der Frage nach einem Ausweisdokument zur Erstellung einer Fahrscheinnachlösung übergab er eine griechische Identitätskarte. Die Fahrscheinkontrolleure erkannten darauf ein aufgeklebtes Bild.

Ein Datenabgleich der Bundespolizei ergab, dass das Dokument in Griechenland zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Mann gab an, ein 38-jähriger Syrer zu sein, einen Nachweis dazu konnte er nicht erbringen. Er äußerte kein Asylbegehren und gab an, erst kurz zuvor aus Griechenland eingereist zu sein. Bei ihm wurden 500 € Bargeld aufgefunden.

Wegen der unerlaubten Einreise bzw. des unerlaubten Aufenthaltes wurde er in Untersuchungshaft genommen. Heute wird er deswegen dem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen zum Verstoß gegen die ausländerrechtlichen Bestimmungen werden vom Polizeipräsidium München geführt.

Wegen Erschleichens von Leistungen und Urkundefälschung ermittelt die Bundespolizei gegen den in Deutschland bislang ausländerrechtlich nicht erfassten Syrer.