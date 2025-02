Augustenstraße: Umgestaltung für mehr Aufenthaltsqualität

Der Bauausschuss des Stadtrats hat dem Baureferat die Projektgenehmigung für das Umgestalten der Augustenstraße zwischen Dachauer und Görresstraße erteilt.

Das Baureferat wird die bestehenden Radwege der Augustenstraße zwischen Brienner und Görresstraße zugunsten breiterer Gehwege, entsprechend der bereits beschlossenen Entwurfsplanung des Mobilitätsreferats, zurückbauen. Zukünftig werden sie mindestens vier Meter, im verkehrsberuhigten Geschäftsbereich zwischen Gabelsberger- und Theresienstraße bis zu acht Meter breit sein. Außerdem werden an den Kreuzungsbereichen Gabelsberger-, Steinheil-, Rottmann-, Heß- und Zieblandstraße die Gehwegbereiche verbreitert. Das verbessert die Querungsmöglichkeiten für Fußgänger*innen. Und um die Barrierefreiheit zu verbessern, erhalten die mit Ampeln ausgestatteten Kreuzungen Brienner, Gabelsberger- und Theresienstraße Bodenindikatoren und differenzierte Querungen für mobilitäts- und sehbehinderte Personen.

Der Radverkehr in der Augustenstraße wird zukünftig auf der Fahrbahn geführt. Im Zulauf auf die Kreuzungen Brienner und Gabelsbergerstraße entstehen Radaufstellstreifen, von denen aus der Radverkehr anschließend für den Kfz-Verkehr gut sichtbar in alle Richtungen abbiegen kann. An der Ecke Theresienstraße kann den Gehweg auf vier Meter verbreitert werden.

Auf der Höhe der Gabelsbergerstraße wird ein Baum zu Beginn des neuen verkehrsberuhigten Geschäftsbereichs zwischen die Fahrspuren gepflanzt. Zwischen Brienner und Schellingstraße verjüngt Großsteinpflaster die Fahrbahn optisch zugunsten der Verkehrssicherheit.

Im neuen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich zwischen Gabelsberger- und Theresienstraße gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern. Dort erhöht das Baureferat die Aufenthaltsqualität durch verbreiterte Gehwege, zusätzliche Baumpflanzungen, Freischankflächen und Sitzmöblierung. Auch dieser Abschnitt erhält eine optische Einengung der Fahrgasse durch Großsteinpflaster.

Das Baureferat reagiert auch auf den hohen Bedarf an Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Lastenräder in der Augustenstraße. Insgesamt entstehen 192 zusätzliche Fahrradabstellplätze und zehn für Lastenräder. 197 Kfz-Parkplätze bleiben im betreffenden Abschnitt der Augustenstraße erhalten, inklusive Behindertenparkplatz, geteilten Abstellflächen für Mikromobilität und zwei Carsharing-Parkständen. 26 Parkplätze sind an Lieferzonen gebunden. Sie stehen außerhalb der Lieferzeiten zum Mischparken zur Verfügung.

Entlang der Augustenstraße sind zwischen Brienner und Görresstraße etwa zehn neue Bänke mit und ohne Rückenlehne als zusätzliche Sitzgelegenheiten geplant. Der Schwerpunkt liegt dabei im verkehrsberuhigten Geschäftsbereich zwischen Gabelsberger- und Theresienstraße.

Außerdem ermöglicht das Baureferat 17 neue Straßenbaumstandorte. Dort, wo es wegen unterirdischer Leitungen und Brandschutzvorgaben nicht möglich ist, weitere Bäume zu pflanzen, entsiegelt das Baureferat Flächen und bepflanzt sie ästhetisch ansprechend und insektenfreundlich. Den Rückbau der Radwege nutzt das Baureferat dafür, den in diesen Bereichen bestehenden Straßenbäumen mehr Wurzelraum zu geben.

Die Bauzeit für die umfangreichen Maßnahmen liegt bei drei Jahren. Der Baubeginn ist für das zweite Halbjahr 2025 vorgesehen, voraussichtlich 2028 wird der in mehrere Abschnitte unterteilte Umbau abgeschlossen. Die vom Stadtrat genehmigten Projektkosten liegen bei sieben Millionen Euro.

Der Bezirksausschuss, der Behindertenbeirat der Landeshauptstadt München, der Städtische Beraterkreis Barrierefreies Planen und Bauen, der Radentscheid München und das Mobilitätsreferat haben den Planungen für die Augustenstraße zugestimmt.