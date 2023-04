Ausraster am Querbahnsteig – Bundespolizei sucht Geschädigten

Dienstagmittag (4. April) war ein 41-Jähriger am Querbahnsteig des Münchner Hauptbahnhofes mit einer Parfumflasche um sich und verletzte dabei einen 73-Jährigen. Aufzeichnungen der Kamerasysteme ergaben zudem, dass der Mann zuvor einen Unbekannten körperlich attackierte.

Gegen 11:30 Uhr wurde die Bundespolizei alarmiert, nachdem der Mann aus Gambia am Querbahnsteig auf Höhe des Info Point mit einer Parfümflasche mehrmals um sich warf. Ein 73-jähriger Brite befand sich in unmittelbarer Nähe. Als die Flasche auf dem Dach des DB Info Point landete, ging sie zu Bruch und verletzte den Briten durch einen Glassplitter an der linken Hand. Eine Streife der Bundespolizei konnte den 41-Jährigen am nördlichen Bahnhofsausgang stellen. Ein auf der Wache durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,21 Promille. Bei der Auswertung der Kameraaufnahmen stellte sich heraus, dass der Gambier zuvor mit zwei unbekannten Männern aneinandergeriet und einen der beiden auch körperlich attackierte. Vor Eintreffen der Bundespolizei entfernten sich die Männer jedoch vom Ort des Geschehens. Die Männer sowie weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Nummer 089 51 55 50 1111 zu melden.

Nachdem bei dem 41-Jährigen, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz unterhält, eine Blutentnahme durchgeführt wurde, wurde er auf freien Fuß gesetzt. Die Bundespolizei führt Ermittlungen wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung.