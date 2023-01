Ausschreibung der Mietzuschüsse für Musikproberäume

Im Rahmen ihrer Musikförderung vergibt die Stadt für drei Jahre Mietzuschüsse an professionell tätige Musiker*innen aus dem Großraum München. Bis Montag, 16. Januar, sind noch Bewerbungen für den Vergabezeitraum Juli 2023 bis Juni 2026 beim Kulturreferat möglich. Die Vergabe erfolgt im Rahmen einer Ausschreibung, die sich an Musikschaffende aller Genres und Formationen richtet.

Nähere Informationen unter http://www.muenchen.de/kulturausschreibungen.

Das Kulturreferat kann im Musikbereich jährlich eine Summe von 120.000 Euro für Mietzuschüsse ausreichen. Der Stadtrat hat die Mittel um 20.000 Euro erhöht und setzt damit ein Zeichen für die Freie Szene, die von den Auswirkungen der Pandemie auf ihre Berufstätigkeit besonders betroffen war.

„Über zwei Jahre lang konnte kaum professionell musiziert werden und vor allem sind öffentliche Auftritte weggebrochen. In dieser Zeit war es herausfordernd, professionelle Strukturen in der Freien Szene zu erhalten. Nun gilt es, im Anschluss an die Corona-Hilfen Übergänge zu gestalten. Mit den Mietzuschüssen und anderen Förderungen unterstützen wir die vielfältige Musikszene in München”, so Kulturreferent Anton Biebl. Ihm war und ist es besonders wichtig, die Freie Szene gut durch die Zeit der Krise(n) zu bringen.

Weitere Fördermöglichkeiten durch das Kulturreferat gibt es unter anderem durch Projektförderungen, Stipendien oder Auszeichnungen. Informationen www.muenchen.de/kulturreferat.