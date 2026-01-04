Autofahrer bedroht Radfahrer mit Schusswaffe – Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 01.01.2026, gegen 04:35 Uhr, befand sich ein 21-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad auf dem Heimweg. An der Kreuzung Limesstraße und Bodenseestraße hielt er hinter einem Pkw, Mercedes, an. Der Fahrer des Pkws stieg aus und bedrohte den 21-Jährigen mit einer Schusswaffe. Nach einer kurzen konfrontativen Frage, stieg der unbekannte Täter wieder in den Pkw und fuhr in unbekannte Richtung.

Der 21-Jährige begab sich nach Hause und verständigte über den Notruf die Polizei. Er wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 21 übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 25-30 Jahre, ca. 180cm, kurze Haare, dunkel gekleidet, keine Mütze, deutsche Sprache ohne Akzent, schwarzer Daimler-Benz, Münchner Kennzeichen

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Limesstraße, Bodenseestraße und Brunhamstraße (Aubing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.