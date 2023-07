Award-Regen: Zillertal als bestes Skital ausgezeichnet

Das Zillertal wurde von Skiresort.de, dem weltweit größten Testportal von Skigebieten, als Testsieger 2023 in der Kategorie „Bestes Skital“ ausgezeichnet. Seit 1998 gelten bei Ski- und Snowboardfans, ebenso wie bei den Skigebieten selbst, die jährlichen Testsieger-Auszeichnungen als der bedeutendste Branchen-Award. Zudem erhielten weitere Skigebiete im Zillertal und Restaurants einen Award.

Auch 2023 wurde das Zillertal in der Kategorie als „Bestes Skital“ ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde das Skigebiet Kaltenbach – Hochzillertal – Hochfügen, Mountopolis in der Region Mayrhofen-Hippach sowie die Zillertal Arena als „5-Sterne-Skigebiet“ ausgezeichnet.

Insgesamt 180 Liftanlagen stehen im Zillertal für den Wintersport zur Verfügung. Skifahrer und Snowboarder erwartet auf 544 Pistenkilometern Fahrspaß pur – da ist für jeden die perfekte Piste präpariert! Auch für den idealen Einkehrschwung ist bestens gesorgt – 80 kulinarische Genusshütten bieten eine Auszeit vom sportlichen Treiben.

Ein weiterer Award ging an das Skigebiet des Hintertuxer Gletschers, das als Testsieger in der Kategorie „Extraklasse: Weltweit führendes Skigebiet bis 60 Km Pisten“ prämiert wurde. Mit dem Skiegebiet Spieljoch als „Geheimtipp: weltweit führendes Skigebiet bis 20 Km“ und dem Mountain Loft als „Bestes Bergrestaurant“ gingen zwei weitere Awards ins Zillertal.

„Die zahlreichen Auszeichnungen sind natürlich eine großartige Bestätigung für die harte Arbeit der Skigebiete im gesamten Zillertal. Sie unterstreichen einmal mehr die hohen touristischen sowie technischen Kompetenzen sämtlicher Leistungsträger im Tal, die ganzjährig die herausragende Qualität der zahlreichen Produkte und Angebote garantieren“, so Ronald Felder, Geschäftsführer der Zillertal Tourismus GmbH.

Über das Zillertal

Tal der Dreitausender, des ewigen Eises, der kulinarischen Höhepunkte und der Musik. Perfekt präparierte Pisten, traumhafte Langlaufloipen und Rodelbahnen im Winter, hunderte Kilometer Wanderwege und Bikestrecken sowie erfrischende Freibäder und idyllische Bergseen mit kristallklarem Wasser im Sommer – umgeben von einzigartigen Bergpanoramen: das erlebst du nur hier. Vom Hochfeiler, dem mit 3.509m höchsten Berg des Zillertals, zieht sich das Zillertal über 47km am Ziller entlang talauswärts. Die berühmte Zillertaler Gastfreundschaft der mehr als 35.000 Einwohner können Sie in den 25 Gemeinden des Zillertals selbst erleben. Sommer wie Winter stehen Wohlbefinden, Regionalität und Genuss an oberster Stelle. Egal ob einzigartige Bergerlebnisse oder einfach nur die Natur genießen, Möglichkeiten gibt es im aktivsten und musikalischsten Tal der Welt wie Nadeln im Zirbenwald. Dazu kommt höchster Genuss: von regionaler Kulinarik, echter Zillertaler Hausmannskost bis hin zu exquisiten Gourmet-Menüs. Willkommen im Zillertal – das fühlst du nur hier.

Die Zillertal Tourismus GmbH in Schlitters wurde im Jahr 2005 zur internationalen Vermarktung des Zillertals gegründet. Zu den Hauptaufgaben zählt die Marketing- bzw. Maßnahmenplanung auf definierten internationalen Märkten sowie die Image- und Themenstrategie des Tales im Einklang mit den lokalen Tourismusverbänden und Infrastrukturträgern. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der nachhaltigen Entwicklung und Förderung der Region für zukünftige Generationen. Gemeinsam mit den Tourismusverbänden Erste Ferienregion, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach und Tux-Finkenberg sowie den örtlichen Bergbahnen informiert die Zillertal Tourismus GmbH seine Gäste über die breite Palette an ganzjährigen Angeboten und Produkten sowohl im Tal als auch am Berg. Mit knapp 7,1 Mio. Nächtigungen im Kalenderjahr 2022 und 1,5 Mio. Gästeankünften zählt das Zillertal zu den größten Tourismusdestinationen im gesamten DACH-Raum.