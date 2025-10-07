AWM zieht Entsorgungsbilanz für das Oktoberfest 2025 – 770 Tonnen Restmüll, 76 Tonnen Papier und 116 Tonnen gemischter Glasbruch

Das Oktoberfest hat auch in diesem Jahr wieder einen umfangreichen Einsatz des Abfallwirtschaftsbetriebs München (AWM) gefordert. Insgesamt entsorgte der AWM 962 Tonnen Abfall (770 Tonnen Restmüll, 76 Tonnen Papier und 116 Tonnen gemischter Glasbruch).

Insgesamt waren täglich circa 30 Mitarbeiter*innen im Einsatz. Der AWM-Geschäftsbereich Containerdienst koordinierte alle Tätigkeiten im Rahmen der Beseitigung und Verwertung der auf den 22 Entsorgungsstandplätzen erfassten Wertstoffe und des Restmülls. Ab Mitternacht wurden alle vollen Container von den Standplätzen abtransportiert und die Mülltonnen bei den Ein- und Ausgängen des Festgeländes geleert.