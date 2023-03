Bad Georgenschwaige geht in die Zukunft mit CO2-Neutralität und Barrierefreiheit

Schweres Gerät im Bad Georgenschwaige: Die alten Gebäude werden aktuell abgebrochen. Dadurch entsteht hier Platz für etwas Neues: Das Freibad wird umgestaltet und zugleich zum CO2-neutralen Naturbad weiterentwickelt. Im Laufe der Sommersaison 2024 soll es voraussichtlich wiederöffnet werden.

In diesem Bad erfolgt die Wasseraufbereitung künftig biologisch – wie heute schon im Naturbad Maria Einsiedel. Kernstück der Wasseraufbereitung wird ein rund 1000 Quadratmeter großer Bodenfilter mit Schilfbereich im Süden des Geländes sein. Das gesamte Badewasser durchläuft den Bodenfilter etwa sechs Mal täglich.

Auch künftig gibt es drei Becken. Das Schwimmerbecken bekommt für die Barrierefreiheit eine Rollstuhlrampe. Am benachbarten Nichtschwimmerbecken sind ein „Strandeinstieg“ und ein zentraler Holzsteg zum Sitzen in der Mitte vorgesehen. Der Kinderbereich mit Planschbecken wird in der Nähe der Beckenlandschaft erstellt. Als neue Attraktion kommt eine separate Breitwellenrutsche.

Die Umkleiden werden nördlich der Becken neu aufgebaut, näher am Wasser. Modernisiert wird auch der Eingangsbereich mit einer kleinen Gastronomie: Anstelle des jetzigen Kiosks ist eine Versorgungsstation vorgesehen, die auch für Besucher geöffnet wird, die nicht ins Bad möchten.

Umbau in ein CO 2 -neutrales Bad

Die Planung liegt in Händen von Straub Architekten BDA. Schon beim Bauen gelten ökologische Kriterien. Als Baumaterial wird Holz verwendet. Durch die Elementbauweise ist ein Recycling der Baustoffe möglich. Weitgehend wird auch die „graue Energie“ aus dem Bestand genutzt, etwa durch den Erhalt der Beckenlandschaft, von Technikkellern oder dem Kassengebäude. Der wertvolle Baumbestand bleibt unter Aufsicht einer ökologischen Baubegleitung erhalten.

Eine Photovoltaik-Anlage erzeugt den Strom für die Umwälzpumpen und eine Wärmepumpe. Damit kann die Beckentemperatur konstant auf 22°C gehalten werden.

Auch der Betrieb des Bads Georgenschwaige wird künftig ganzheitlich ökologisch ausgerichtet.

Nicole Gargitter von der SWM Bäderleitung: „Im Bad Georgenschwaige entsteht etwas Tolles, auf das wir uns sehr freuen: Auf dem wunderschönen traditionsreichen Gelände wird eine moderne, barrierefrei Badelandschaft das neue Freibaderlebnis prägen. Wir wissen vom Naturbad Maria Einsiedel, dass viele Badegäste das Schwimmen in chlorfreiem Wasser besonders schätzen. Bald können wir das in München an zwei Standorten anbieten. Gleichzeitig ist dieser aufwändige Umbau unser Auftakt für das Vorhaben, alle unsere Bäder auf CO2-neutralen Betrieb umzustellen: Bis 2040 möchten wir das an allen Standorten geschafft haben.“