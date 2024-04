Baum touchiert und auf der Seite gelandet

Montagnacht ist ein Pkw auf der Tegernseer Landstraße umgekippt. Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde in eine Klinik transportiert.

Als die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Unfallstelle eintrafen, befand sich der Fahrer des VW bereits in einem Rettungswagen und wurde behandelt. Der Kleinwagen lag mit der Fahrerseite quer über zwei Fahrspuren. Ein kleinerer Baum im Grünstreifen war in mehrere Teile gebrochen. Trümmer des Pkw sowie des Baumes lagen überall verteilt.

Die Feuerwehrkräfte sicherten zusammen mit der Polizei die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab und leuchteten diese für die Zeit der Unfallaufnahme aus. Als die Arbeiten des Unfallkommandos beendet waren, stellten die Einsatzkräfte das Fahrzeug wieder auf die Räder.

Nach knapp einer Stunde war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Der Sachschaden kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Der Unfallhergang wird ermittelt.