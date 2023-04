Baureferat eröffnet die Brunnensaison

Die Winterpause ist vorüber: Oberbürgermeister Dieter Reiter hat heute gemeinsam mit Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer den Fischerbuberl-Brunnen am Wiener Platz in Haidhausen in Betrieb genommen und damit die Brunnensaison eröffnet. Bis Mitte Mai werden nun die 201 städtischen Brunnen von ihren hölzernen Winterdecken befreit, gereinigt und in Betrieb genommen.

Zur diesjährigen Brunnensaison-Eröffnung stehen insgesamt 32 Bestandsbrunnen jetzt erstmals als Trinkwasserbrunnen zur Verfügung – auch der Fischerbuberl-Brunnen wird nun Passant*innen am Wiener Platz in den heißen Sommermonaten mit Trinkwasser versorgen. Mit den neuen Trinkwasserbrunnen werden jetzt insgesamt 48 Trinkwasserbrunnen im öffentlichen Raum durch das Baureferat betrieben. Sie bieten von Ostern bis kurz nach dem Oktoberfest rund um die Uhr kostenfrei frisches Trinkwasser. Das Wasser wird nachhaltig, „verpackungsfrei“, bereitgestellt und stellt einen wichtigen Baustein zur Hitzevorsorge in den zunehmend heißen und trockenen Sommermonaten dar.

Das Baureferat betreibt einen großen Aufwand, um die Trinkwasserqualität sicherzustellen: Die Brunnen werden zweimal wöchentlich gereinigt, inspiziert und gewartet sowie das Wasser regelmäßig beprobt und untersucht. Alle Trinkbrunnen sind als solche entsprechend gekennzeichnet.

Der Fischerbuberl-Brunnen am Wiener Platz wurde 1934 vom Münchner Bildhauer Ignatius Taschner geschaffen. Ursprünglich stand er an der Prälat-Zistl-Straße in der Nähe des Viktualienmarkts, wo er der wieder aufgebauten Schrannenhalle weichen musste und im Jahr 2003 seine neue Heimat auf dem Wiener Platz gefunden hat.