Bayerischen Poetentaler 2017 an Fredl Fesl und die „Rosenheim-Cops“ verliehen

Ein herausragender Abend mit toller Musik, unterhaltender Literatur und bekannten Schauspielern und Kabarettisten.

Kulturpreise und literarische Auszeichnungen gibt es viele in Bayern. Aber kaum ein Preis hat eine so ungebrochene Tradition und ein so großes Ansehen wie der jährlich vergebene bayerische Poetentaler. Seit 1961 wird er an Künstler, Persönlichkeiten oder Institutionen vergeben, die sich um Kunst und Kultur in Bayern verdient gemacht haben. Die alljährliche Verleihung der bayerischen Poetentaler gehört zu den Höhepunkten des Münchner Kulturherbstes.

In diesem Jahr ging die begehrte Auszeichnung an den Liedermacher Fredl Fesl, und an den Produzenten und die Redaktion der Serie „Rosenheim-Cops“, stellvertretend für die Schauspielerinnen, Schauspieler und die Produktion.

Verdiente Preisträger sind zudem der Heimatpfleger und „Erfinder“ der Biermösl-Blosn, Toni Drexler sowie der Schriftsteller und Turmschreiber Fitzgerald Kusz („Schweig Bub“). Neben den Preisträgern kommen wie stets auch einige Turmschreiber zu Wort – darunter die „Neuzugänge“ Thomas Grasberger und Sabine Zaplin.

Musikalisch wurde das abwechslungsreiche und farbige Programm von der jungen Volksmusik- Formation „Großstadt-Boazn“, bekannt aus den BR-Wirtshaus-Musikanten“, gestaltet.

Auch die Musikgruppe nouWell cousins, spritziger Crossover von Volksmusik, frechen Liedern und klassischen Stücken, bietete musikalische Leckerbissen. Ein Abend, wie ihn nur die Turmschreiber zelebrieren können!