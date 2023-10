Bayerns schönster Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg?

Weihnachtsmärkte gibt es viele. Doch die märchenhafte, von den Geschichten der Gebrüder Grimm inspirierte Weihnachtswelt auf Schloss Kaltenberg ist und bleibt einzigartig. Wir stellen die neuen Highlights und die beliebten Klassiker des wohl schönsten Weihnachtsmarktes in Bayern vor. Eintrittkarten können ab sofort bequem online erworben werden oder vor Ort an der Tageskasse.

Weihnachtsvorfreude ist, wenn Frau Holle ihre Betten ausschüttet und tausende Schneeflocken im Himmel tanzen. Weihnachtsvorfreude ist, wenn Kinder aufgeregt und mit großen Augen das Rotkäppchen und den Wolf entdecken und bei der Zwergen-Rally Punkt um Punkt einsammeln. Weihnachtsvorfreude ist, wenn der Klang der Alphörner oder der Blasmusiker in der Seele eine Saite zum Schwingen bringt, wie das so nur zum Jahresausklang möglich ist. Willkommen auf Schloss Kaltenberg, willkommen auf dem wohl schönsten Weihnachtsmarkt in Bayern.

Wer ab dem 24. November – unser Weihnachtsmarkt startet in diesem Jahr bereits eine Woche vor dem 1. Advent – das große Holztor auf Schloss Kaltenberg durchschreitet, verliert sich nach wenigen Schritten in einer märchenhaft gestalteten Welt. Im Schein hunderttausender Lichter entdeckt man Marktstände mit schönem Kunsthandwerk oder wird der leckeren Gerüche gewahr, die aus den Küchen kommen. Gaukler, Magier, Musikanten oder Walk Acts sorgen mit ihren Darbietungen für Überraschungsmomente. Es gibt Feuershows, Artistik, elfenhafte Wesen. In der Arena schlummert ein Drache, der vom Publikum zum Leben erweckt werden kann. An einem überdachten Ort – der „Walhall“ – locken mit noch mehr „Drück-mich-nicht“-Knöpfen. Wenn man sie dennoch drückt, wartet ein kleines Erlebnis. Immer samstags sind in diesem Jahr die gruseligen Amperperchten auf Schloss Kaltenberg zu Gast. In einer kleinen Jurte können Eltern und Kinder den von einer Erzählerin dargebotenen uralten Märchen lauschen. Und im Marionettentheater Theatrum Diaboli werden Puppenspiel und Schattentheater geboten.

Die Weihnachtszeit steckt immer auch voller Genussfreuden. Auf dem Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg wurde das kulinarische Angebot extra noch einmal erweitert. In der Fasshalle finden die Besucher in diesem Jahr zum Beispiel zahlreiche neue Gastro-Stände. Ein absolutes Schmankerl ist das 3-gängige Käsefondue-Menü, das im Bräustüberl serviert wird. Vorweg gibt es Speck und Antipasti. Dann ein herzerwärmendes Käsefondue. Obacht: Das Menü muss unter www.schloss-kaltenberg-weihnachtsmarkt.de vorbestellt werden.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg vier Wochenenden lang immer von Freitag bis Sonntag. Los geht es in diesem Jahr bereits am 24. November. Freitags ist der Markt von 16 bis 21:30 Uhr geöffnet. Samstags von 12:30 bis 21:30 Uhr. Und am Sonntag können die Besucher von 11:30 bis 20 Uhr in die zauberhafte Märchen- und Weihnachtswelt eintauchen. Unser Preistipp: An allen Freitagen ist der Eintritt um 25 Prozent rabattiert. Am bequemsten sichert man sich sein Ticket online unter www.schloss-kaltenberg-weihnachtsmarkt.de. Vor Ort gibt es eine Tageskasse. Parken ist frei.

Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg Fakten:

Start am 24. November 2023

Programm auf dem gesamten Schlossgelände sowie auf 4 Bühnen

Auch an Freitagen ab 16:00 Uhr mit 25% Rabatt auf Eintritt

Online-Ticketverkauf uns www.schloss-kaltenberg-weihnachtsmarkt.de

Aufwändige Dekoration und Inszenierung des Schlossgeländes mit märchenhaften Kunstinstallationen, Lichtermeeren und Fackeln

Über 80 Markt- und Essenstände

Märchenstationen für Kinder und Walk Acts auf dem Gelände

Weihnachtliche Künstler und Musiker live on stage

Aktuelle Informationen immer auf www.schloss-kaltenberg-weihnachtsmarkt.de