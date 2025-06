Bennofest: Kirche öffnet Herzen mitten in der Stadt

Zum Stadtgeburtstag feiern Katholikenrat und Seelsorgsregion den Münchner Stadtpatron

Mit festlichen Gottesdiensten im Münchner Liebfrauendom, einem bunten Bühnenprogramm vor St. Michael sowie interaktiven, informativen und unterhaltenden Angeboten an insgesamt 40 Ständen in der Fußgängerzone wird am Samstag, 14. Juni und am Sonntag, 15. Juni, das Bennofest zu Ehren des Münchner Stadtpatrons, des Heiligen Benno, gefeiert. Im Rahmen des Stadtgründungsfests laden der Katholikenrat der Region München und die Seelsorgsregion München ein, die vielfältigen Initiativen und das Engagement der Kirche und ihrer Akteure kennenzulernen.

Getragen wird die zweitägige Veranstaltung von einer Vielzahl an ehrenamtlich engagierten Christinnen und Christen aus kirchlichen Vereinen, Verbänden und Organisationen sowie Pfarreien und muttersprachlichen Gemeinden. Vertreten sind außerdem Ordensgemeinschaften, das Evangelisch-Lutherische Dekanat München und das Erzbischöfliche Ordinariat München.

„Ich bin begeistert, mit wie viel Leidenschaft sich die vielen ehrenamtlichen Mitwirkenden jedes Jahr dafür einsetzen, dass das Bennofest ein Erfolg wird. Die Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, Kirche mitten in der Stadt hautnah und im persönlichen Austausch zu erleben“, sagt Hiltrud Schönheit, Katholikenratsvorsitzende der Region München. „Auf dem Bennofest werden die Menschen sichtbar, die täglich Kirche gestalten und leben. Auf vielfältige Weise öffnen sie Herzen. In diesem Sinne ist auch das Motto des Bennofests ‚Schlüssel zu unseren Herzen‘ zu verstehen. Ich freue mich auf ein fröhliches Fest der Gemeinschaft, der Begegnungen und des Dialogs“, so Christoph Klingan, Generalvikar des Erzbischofs von München und Freising und auch zuständig für die Seelsorgsregion München.

Feierliche Höhepunkte sind der Festgottesdienst mit Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, am Sonntag, 15. Juni, um 10 Uhr im Münchner Liebfrauendom sowie die Bennovesper mit Reliquienprozession um 17 Uhr, ebenfalls im Münchner Dom.

Als musikalische Hauptattraktion am Samstag, 14. Juni um 20 Uhr, steht der Liedermacher und Gstanzler Oimara auf der Bühne, bekannt durch seinen Hit „Wackelkontakt“.

Mit einem Stand präsentiert sich außerdem ein breites Trägerinnen- und Trägerbündnis der Erzdiözese München und Freising, das zum zehnjährigen Jubiläum der Sozial- und Umweltenzyklika „Laudato Si“ des verstorbenen Papstes Franziskus ins Leben gerufen wurde. Die Bennofestbesucherinnen und -besucher sind eingeladen, Klimawimpel zu bemalen und an der Entstehung eines „Mural Comunitario“ mitzuwirken. Angeleitet wird diese gemeinschaftliche Malaktion von dem Künstlerehepaar Anne Stickel und Warner Benitez aus Kolumbien, die langjährige Erfahrungen mit partizipativer Kunst mitbringen. Ergänzt wird das Programm durch eine Ausstellung von Renovabis e. V., die unter dem Titel „Mit Volldampf in die Katastrophe? – Karikaturen aus Ost- und Westeuropa zu Umweltkrise und Klimawandel“ in der Kirche St. Michael zu sehen ist.

Der Gedenktag des Heiligen Benno ist der 16. Juni, sein Todestag. Als Bischof von Meißen förderte der Heilige im elften Jahrhundert die Mission und bemühte sich um Vermittlung in den Konflikten seiner Zeit. Im Zuge des Investiturstreites vertrieb Kaiser Heinrich IV. Benno von seinem Bischofsstuhl und setzte einen Gegenbischof ein. Um diese Begebenheit rankt sich eine Legende: Demnach warf Benno beim Verlassen der Stadt die Domschlüssel in die Elbe. Als er Jahre später nach Meißen zurückkehrte und man ihm zur Begrüßung einen Fisch servierte, fand er die Schlüssel im Bauch des Tiers wieder. Deshalb wird der Heilige meist als Bischof mit Fisch und Schlüssel dargestellt. Schon bald nach seinem Tod am 16. Juni 1106 wurde Benno eine große Verehrung entgegengebracht, 1523 wurde er durch Papst Hadrian VI. heiliggesprochen. In den Wirren der Reformationszeit übergab 1576 der letzte katholische Bischof des alten Bistums Meißen die Reliquien des Heiligen an Herzog Albrecht V. von Bayern. Seit 1580 befinden sie sich im Münchner Liebfrauendom. So wurde aus dem sächsischen Bischof ein „bayerischer“ Heiliger. Besonders die Stadt München verehrt ihn bis heute als ihren Patron. Auch das 1921 wieder errichtete katholische Bistum Dresden-Meißen hat sich unter Bennos Schutz gestellt. (em)



Hinweise:

Die Gottesdienste werden unter www.erzbistum-muenchen.de/stream live ins Internet übertragen. Nähere Informationen sind unter www.bennofest.de erhältlich.