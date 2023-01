Berg am Laim: Christbaum fängt Feuer

Bertschstraße – Am Mittwochabend ist ein Christbaum in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Zwei Personen wurden verletzt.

Ein Nachbar des gegenüberliegenden Gebäudes konnte Flammen und Personen durchs Fenster sehen und rief die Feuerwehr.

Die kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräfte stellten fest, dass der brennende Baum durch den 62-jährigen Bewohner weitestgehend gelöscht war. Mit einem Kleinlöschgerät mussten lediglich noch glimmende Äste abgelöscht werden. Bei den Löschmaßnahmen zog sich der Mann diverse Verbrennungen zu, die in einem Krankenhaus weiter versorgt wurden. Seine 61-jährige Frau atmete giftigen Brandrauch ein. Sie wurde von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort versorgt. Nachdem die Wohnung vom Rauch befreit und alle Messungen im neutralen Bereich waren, konnten die Einsatzkräfte nach zirka 30 Minuten wieder abrücken.

Die Höhe des Sachschadens liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren Tausend Euro. Der Baum entzündete sich, weil echte Kerzen am Christbaum angezündet wurden.

Warnung:

- Verwenden Sie am besten Elektro/LED-Kerzen. - Wenn Sie dennoch nicht auf Wachskerzen verzichten wollen, dürfen Sie diese nie unbeaufsichtigt lassen. Bringen Sie die Kerzen nicht unmittelbar unter einem Ast an und achten Sie auf ausreichenden Abstand zu Zweigen. - Vergewissern Sie sich beim Verlassen des Zimmers immer, ob Sie auch alle Kerzen gelöscht haben. - Verzichten Sie auf Sternwerfer in der Wohnung. - Stellen Sie einen mit Wasser gefüllten Eimer bereit.