Berg am Laim: Verkehrsunfall zwischen Polizeidienstfahrzeug auf Einsatzfahrt und Pkw

Am Donnerstag, 08.12.2022, gegen 17:40 Uhr, fuhren ein 24-jähriger Polizeibeamter und eine 20-jährige Polizeibeamtin als Beifahrerin mit einem BMW Polizeidienstfahrzeug auf der St.-Veit-Straße. Sie waren auf Einsatzfahrt und hatten Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 33-Jährige mit Wohnsitz München mit einem BMW Pkw und hielt zunächst an, um die Polizei durchfahren zu lassen. Als die Polizeibeamten an den wartenden Fahrzeugen vorbeifuhren, bog die 33-Jährige plötzlich nach links ab, um in eine Tiefgarage einzufahren.

Der 24-Jährige konnte durch eine Gefahrenbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte frontal mit der linken hinteren Seite des Fahrzeugs der 33-Jährigen.

Der 24-Jährige und die 20-Jährige wurden verletzt. Die 20-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 33-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.